Izba Dyscyplinarna SN wciąż orzeka. Kolejny sędzia może zostać zawieszony. Rozprawa w środę

W połowie grudnia 2021 r. sędzia Krzysztof Chmielewski został na miesiąc zawieszony w obowiązkach za to, że zakwestionował decyzję nominata nowej Krajowej Rady Sądownictwa. O zawieszeniu Chmielewskiego zdecydował prezes tego sądu Piotr Schab, powołany na stanowisko przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

Sprawą sędziego zajmie się teraz Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, która nie powinna już działać - w lipcu 2021 r. została uznana za nielegalną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) - zażądały jej natychmiastowej likwidacji.

Polska nie dostosowała się do postanowień unijnych organów, za co 3 listopada na nasz kraj nałożono karę w wysokości miliona euro dziennie.

W połowie listopada I Prezes SN prof. Małgorzata Manowska zawiesiła Izbę Dyscyplinarną.

Czy sędzia Chmielewski zostanie bezterminowo zawieszony? Rozprawa już w środę

Pomimo decyzji prezeski Sądu Najwyższego, Izba Dyscyplinarna tegoż sądu zdążyła już bezterminowo odsunąć od orzekania trzech sędziów: Macieja Ferka z Krakowa, Piotra Gąciarka z Warszawy oraz Macieja Rutkiewicza z Elbląga. "Ich 'winy' są podobne - albo zakwestionowali status nominatów nowej KRS, albo uznali za nieważne decyzje Izby Dyscyplinarnej - czyli wprost zastosowali się do wyroków TSUE i ETPCz, co jako sędziowie unijni w państwie należącym do Rady Europy mieli obowiązek zrobić" - przypomniał we wtorek Onet.

Los wspomnianych sędziów może podzielić sędzia Krzysztof Chmielewski. Niejawna rozprawa odbędzie się w środę 5 grudnia o godz. 10. W składzie orzekającym znaleźli się były prokurator Jarosław Duś, sędzia Sławomir Niedzielak oraz ławnik.