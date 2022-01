Donieśli na samych siebie do prokuratury. Ochojska dziękuję i mówi o "ludobójstwie" na granicy

Co najmniej kilkadziesiąt osób złożyło m.in. w stołecznej prokuraturze doniesienie do prokuratury na samych siebie. To reakcja na zawiadomienie, które wobec europosłanki KE Janiny Ochojskiej złożył resort sprawiedliwości. Sprawa ma związek z komentarzem założycielki Polskiej Akcji Humanitarnej na temat działań Straży Granicznej wobec osób przekraczających granicę polsko-białoruską.

