Podwyżki cen. KO składa projekt ustawy w Sejmie. "Kuriozum"

- Przygotowaliśmy projekt ustawy na nowo definiujący odbiorcę indywidualnego - poinformował na konferencji w Sejmie rzecznik prasowy Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. W ocenie Koalicji Obywatelskiej partia zrobi wszystko, by "nie dopuścić do podwyżek, które są skandalem".

- Opowieści PiS, że każdy może wystąpić do PGNiG i prosić o to, by podwyżki kilkusetprocentowe zostały obniżone, to kuriozum - dodał. Następnie rzecznik podkreślał, że za podwyżki odpowiada rząd i premier Mateusz Morawiecki.

- Państwowa spółka nakłada tego rodzaju podwyżki cen gazu na setki tysięcy rodzin, być może nawet na miliony Polaków, tymczasem rząd wzrusza ramionami, jak gdyby to kompletnie nie od niego zależało - stwierdził.

Projekt Koalicji Obywatelskiej definiuje odbiorcę indywidualnego

- Nasz projekt definiuje odbiorcę indywidualnego tak, że bez względu na to, czy ktoś mieszka w domu jednorodzinnym, czy mieszka w bloku, reprezentuje go wspólnota mieszkaniowa, czy spółdzielnia mieszkaniowa. Każdy będzie miał tę samą taryfę, chronioną przez URE - powiedział Grabiec. Jak zaznaczył, wprowadzona taryfa nie będzie podlegała tak drastycznym podwyżkom, jakie zostały zapowiedziane na koniec grudnia 2021 roku.

Ceny prądu a tarcza antyinflacyjna

Rzeczniczka Urzędu Regulacji Energetyki Agnieszka Głośniewska wyjaśniała przed kilkoma dniami, że podwyżka stawek za prąd to efekt. m.in wyższych opłat za emisję dwutlenku węgla do atmosfery. To skutkowało również stawkami na hurtowych rynkach energii, wzrosły też giełdowe ceny gazu.

W przypadku gazu na wzrost cen wpłynął kontrolowany przez Rosjan transfer surowca do Unii Europejskiej i jego niskie zapasy.

Od stycznia do marca tego roku rządzący zapowiedzieli zmniejszenie stawek VAT za prąd - z 23 do 5 procent. W tym samym okresie podatek za gaz zmniejszy się z 23 do 8 procent. W ramach tarczy antyinflacyjnej rząd zapowiedział też wprowadzenie dodatków osłonowych. W zależności od poziomu dochodów gospodarstwa domowe otrzymać mają od 500 do 1400 złotych.

Obniżona stawka podatku VAT przełoży się na końcowy rachunek konsumentów - odbiorców energii elektrycznej. Oznacza to, że realna zmiana płatności odbiorców może być inna niż wskazana w niniejszej informacji - informuje Urząd w komunikacie.