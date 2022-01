Afera mailowa. Premier miał planować akcję pomocy ubogim. "Żeby ona poszła na nasze konto"

Zobacz wideo Tusk do Kukiza: Panie Pawle, ja właściwie nie mam żadnych wątpliwości, że pan także mógł być ofiarą podsłuchów

Opublikowana korespondencja datowana jest na koniec listopada 2020 roku. Mariusz Chłopik, doradca premiera, miał napisać, że "wzrasta zapotrzebowanie na podstawową żywność dla najuboższych". "Mówią o tym otwarcie księża, prosząc o datki na lokalny Caritas lub inne formy pomocy, prowadzone przez parafialne wspólnoty. Widzę sam w swojej parafii, że jest większa potrzeba niż rok temu. Moim zdaniem jest to pochodna tego, że zniknęło wiele możliwości dorobienia, które zwykle odbywało się bez rejestracji. Statystyki zresztą w ogóle wielu zjawisk nie łapią" - miał stwierdzić.

Afera mailowa. Akcja pomocy ubogim i "szansa" dla premiera

Chłopik miał dodać, że "widzi tu szansę" dla premiera Mateusza Morawieckiego. Miał również zaproponować, aby wyposażyć ośrodki DPS w pomoc żywnościową z rezerw Agencji Rezerw Materiałowych i uruchomić rezerwę celową do tego projektu. "Nie bałbym się stanąć na konferencji z dyrektorem Caritasu. To nowy człowiek, myślący, miał kilka dobrych wypowiedzi dla TVN czy Onet. Czyli generalnie zrobiłbym akcję: RZĄD OPIEKUJE SIĘ NAJCIĘŻEJ POTRZEBUJĄCYMI W CZASIE COVID. Co sądzicie?"- miał napisać.

Miał mu odpowiedzieć Michał Kuczmierowski, szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, informując, że jest umówiony na spotkanie z dyrektorem Caritasu w najbliższym czasie. "Dostarczamy im duże partie środków ochrony osobistej - zapytam, jak to widzi - my generalnie mamy możliwości, więc będziemy gotowi - makarony, puszki, mięso, dania gotowe" - miał podkreślić.

Następnie w rozmowę miał się włączyć Mateusz Morawiecki. "Tu nie o to chodzi - raczej o to, aby to PAŃSTWO POLSKIE przed Świętami rozdysponowało wśród seniorów. [...] Weź swoich bardzo dobrych logistyków i już teraz możesz myśleć o tym, w jaki sposób zorganizować taką akcję, żeby ona poszła na nasze konto" - miał napisać premier.

Kuczmierowski miał zapewnić szefa polskiego rządu, że zostaną podjęte działania. "DZIĘKUJĘ. SAMODZIELNIE! Z ROZMACHEM! MEDIA!" - miał mu odpowiedzieć Morawiecki.

Afera mailowa trwa już ponad pół roku

Przypomnijmy, że na początku czerwca ubiegłego roku Michał Dworczyk poinformował, że służby specjalne wyjaśniają sprawę włamania na skrzynkę mailową jego, jego żony, a także ich konta w mediach społecznościowych. Od tamtego czasu w sieci pojawiają się materiały, które rzekomo mają pochodzić ze skrzynek mailowych szefa Kancelarii Premiera i innych polityków.

KPRM nie komentuje prawdziwości wiadomości, ale też nie dementuje poszczególnych informacji w nich zawartych. W odpowiedzi na pytania dot. afery mailowej Centrum Informacyjne Rządu przekazało Gazeta.pl, że "Polska doświadczyła ataku cybernetycznego i dezinformacyjnego prowadzonego z terenu Federacji Rosyjskiej". Amerykańska firma Mandiant zajmująca się cyberbezpieczeństwem oceniła, że grupa hakerów odpowiedzialna za operację "Ghostwriter" jest powiązana z rządem Białorusi.