Andrzej Duda niełaskawy. Z prawa łaski skorzystał 109 razy - najmniej spośród prezydentów Polski

Prezydent Polski na mocy art. 139 Konstytucji może zastosować prawo łaski. Dzięki niemu może darować wyrok w całości lub częściowo złagodzić karę. Prawo łaski stosowane jest w przypadkach, w których "skutki wyroku są nadmiernie dolegliwe, a ich represyjny charakter znacznie przekracza poziom zamierzony przez sąd" - czytamy na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Andrzej Duda bardzo rzadko korzysta z prawa łaski. Podczas obecnej kadencji ułaskawił 14 osób

"Rzeczpospolita" wskazuje, że Andrzej Duda jest najrzadziej ułaskawiającym prezydentem III RP. Podczas poprzedniej i obecnej kadencji (od 6 sierpnia 2020 r.), czyli przez niemal sześć i pół roku ułaskawił jedynie 109 osób. Jak podaje dziennik, Lech Wałęsa w czasie jednej kadencji ułaskawił 3454 skazanych, a Aleksander Kwaśniewski w obu kadencjach ułaskawił 4288 osób. Z kolei Lech Kaczyński skorzystał z prawa łaski 201 razy, a Bronisław Komorowski 360 razy.

Andrzej Duda nie korzystał z prawa łaski od 2 lipca 2021 roku, kiedy to skrócił jednej osobie okres próby warunkowo umorzonego postępowania karnego, a drugą przedterminowo zwolnił z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Kary te dotyczyły (kolejno) zniewagi i oszustwa.

Prezydent Andrzej Duda podczas pierwszej kadencji ułaskawił:

15 skazanych za rozboje,

14 skazanych za oszustwa,

siedmiu skazanych za zniesławienie,

trzy osoby skazane za dystrybucję środków odurzających w ramach zorganizowanych grup przestępczych,

trzy osoby skazane za znęcanie się nad rodziną,

jedną osobę skazaną za morderstwo,

jedną osobę skazaną za przestępstwo seksualne.

Jak podaje "Rzeczpospolita", poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki uważa, że długa przerwa w ułaskawieniach może być spowodowana ogólnie zbyt niską aktywnością prezydenta. - Raczej zajmuje on urząd, a nie go sprawuje, i wykonuje tylko to, o co go poprosi wysoki szczebel polityczny - mówi poseł KO.

Tłumaczy również, że "główną funkcją [ułaskawień - red.] jest korekta systemu, gdy potrzebna jest modyfikacja wyroku, a może to zrobić tylko prezydent". - Zawsze były przypadki wymagające działania prezydenta i nie wierzę, by nagle zniknęły - dodaje poseł KO Robert Kropiwnicki.