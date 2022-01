Terlecki pytany o sejmową większość nie owija w bawełnę. "Dużo nas kosztowało jej utrzymanie"

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki ocenił w Programie Pierwszym Polskiego Radia, że sondażowe spadki Prawa i Sprawiedliwości "nie są takie duże".

REKLAMA

- My się wewnętrznie, ale też w rozmowach opieramy przed tym pojęciem "przetrwaliśmy", no bo nie taki był nasz cel. Rzeczywiście, były takie chwile w minionym roku, że byliśmy na krawędzi takiego rozchwiania, takiego trochę jednak czarnowidztwa, że to wszystko nas - czyli oczywiście Polaków - doprowadzi do jakichś rozwiązań nadzwyczajnych, niebezpiecznych, krytycznych itd. - ocenił.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>



Jak dodał, "w różnych kwartałach to były różne zagrożenia, było ich rzeczywiście dużo". - Nie chcemy trwać, nasz program to jednak były zmiany i to, co nas najbardziej bolało to to, że tych zmian nie można było planować, przeprowadzać tak, jak chcieliśmy, bo rozmaite przeszkody nam to utrudniały - powiedział Terlecki.

Zobacz wideo Czego Tusk życzyłby Kaczyńskiemu w 2022 roku?

Ryszard Terlecki: Dużo nas kosztowało utrzymanie większości

- Mieliśmy takie chwile, że rzeczywiście musieliśmy liczyć głosy w Sejmie i musieliśmy niepokoić się tym, czy nasz rząd, jego działalność nie zostanie uniemożliwiona i czy nie będzie w takiej sytuacji konieczna decyzja o przyspieszonych wyborach - przyznał wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS.

- Dużo nas kosztowało to utrzymanie większości, bo wizerunkowo traciliśmy przy różnych okazjach, ale szczęśliwie udało się i mam nadzieję, że ten rok będzie spokojniejszy - potwierdził.

Kukiz zabiera głos po głosowaniu. "Mam czyste sumienie"

Terlecki mógł mieć na myśli m.in. słynne sierpniowe głosowanie ws. reasumpcji. Trzech posłów Kukiz'15 - Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk - w powtórnym głosowaniu opowiedziało się przeciwko odroczeniu posiedzenia Sejmu, choć wcześniej zagłosowali wraz z opozycją właśnie za odroczeniem. Tego dnia Sejm przegłosował później ustawę tzw. "lex TVN", która w grudniu została ostatecznie zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Zapytany o to, czy oskarżanie PiS-u przez opozycję o "handel stołkami" nie było "żenujące i kłopotliwe", Terlecki stwierdził, że "to jest niestety normalna praktyka polityczna, to nie jest nasz wynalazek, to nie jest polski wynalazek, tak się dzieje we wszystkich parlamentach i tak się działo wielokrotnie przed 2015 rokiem".

- Niestety, tak jest, że w polityce trzeba czasem zacisnąć zęby i podejmować decyzje niepopularne, niewygodne i nieprzyjemne dla nas, dla tych, którzy te decyzje podejmują. Tak jest, czasem tego wymaga sytuacja i tak bywało w tym roku, który minął - skomentował parlamentarzysta.

Mejza podał się do dymisji. "Ucieka jako pierwszy" [KOMENTARZE]

Do czego mógł nawiązywać Ryszard Terlecki? Niewykluczone, że m.in. do byłego już wiceministra sportu Łukasza Mejzy, który do Sejmu dostał się z list Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mejza podał się do dymisji po tym, gdy okazało się, że przed rozpoczęciem kariery w parlamencie miał założyć spółkę pośredniczącą w organizacji terapii komórkami macierzystymi. Według ekspertów nie ma naukowych dowodów na skuteczność takiej metody.