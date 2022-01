Lichocka bawiła się na "Sylwestrze Marzeń" bez maseczki. "Gratki dla Jacka Kurskiego"

"Sylwester Marzeń" TVP w Zakopanem zgromadził dziesiątki tysięcy osób. Na imprezie była też Joanna Lichocka, posłanka PiS. "Chciałam zobaczyć, jak to wygląda z bliska... Otóż bardzo dobrze wygląda, świetna organizacja, świetna zabawa, gratki dla Jacka Kurskiego. Aha, żeby tam być, musiałam okazać paszport covidowy (tak, inni też musieli). Uprzedzono o tym grzecznie w zaproszeniu" - napisała polityczka, zamieszczając zdjęcie, na którym widać, że bawiła się bez maseczki.

Do sytuacji odniosła się w mediach społecznościowych Karolina Pawliczak (posłanka Lewicy), która opublikowała fragment nagrania, na którym widać posłankę bez zakrytych ust i nosa.

"Czy to posłanka PiS, J. Lichocka w ferworze zabawy, w środku pandemii i bez maseczki? Bo trudno uwierzyć!" - napisała.

"Tomasz Kammel został wczoraj wygwizdany, gdy poprosił widownię na Sylwestrze marzeń z TVP o założenie maseczek. Joanna Lichocka bawiła się przednio i nie przestrzegała zalecanych obostrzeń sanitarnych, które jej partia sama wprowadziła" - dodał Witold Tumanowicz z Konfederacji.

Lichocka zabiera głos ws. braku maseczki na imprezie TVP

"Byłam na "Sylwestrze Marzeń", chciałam zobaczyć, jak to wygląda z bliska... Otóż bardzo dobrze wygląda, świetna organizacja, świetna zabawa, gratki dla Jacka Kurskiego. Aha, żeby tam być, musiałam okazać paszport covidowy (tak, inni też musieli). Uprzedzono o tym grzecznie w zaproszeniu" - napisała posłanka na Twitterze.

W odpowiedzi na komentarzy internautów dodała także: "Nie ma obowiązku noszenia maseczek na wolnym powietrzu. W zamkniętych pomieszczeniach tak".

Zakopane. Sylwester TVP i widzowie bez maseczek. "Covid, covid w Zakopanem"

Sylwester w czasie epidemii

W tym roku, mimo trwającej epidemii koronawirusa i rozprzestrzeniającego się wariantu omikron, niektóre polskie miasta postawiły na koncerty sylwestrowe z udziałem publiczności. I tak np. do Zakopanego, gdzie odbywa się "Sylwester Marzeń" TVP, przyjechały tłumy. Tymczasem lekarze obawiają się, że może się to przełożyć na liczbę zakażeń. Tylko 31 grudnia w Polsce odnotowano 13 601 zakażeń koronawirusem, przekazano też informację o 638 ofiarach śmiertelnych. W Małopolsce - po Mazowszu i woj. śląskim - zakażeń jest najwięcej. A Podhale to jeden z mniej wyszczepionych regionów w Polsce.