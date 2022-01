Kurski o "oszalałym ataku na TVP": Jest plan obalenia rządu "dobrej zmiany"

Stowarzyszenie STOP HEJT oraz Komitet Tworzenia Partii Politycznej Porozumienie Kobiet złożyły zawiadomienie na policję ws. "Sylwestra Marzeń" organizowanego przez Telewizję Polską w Zakopanem. "W naszej ocenie w dniu wczorajszym doszło do stworzenia zagrożenia epidemicznego w dość dużych rozmiarach" - poinformowały organizacje.

W czasie "Sylwestra Marzeń" w Zakopanem bawiło się blisko 25 tys. osób. Łącznie na Równi Krupowej nowy rok przywitało około 40 tysięcy turystów.

Do sprawy odniósł się prezes TVP Jacek Kurski w wywiadzie przeprowadzonym na antenie TVP Info. W jego ocenie zarzuty stowarzyszeń to "nonsens".

- Takie jest zadanie mediów publicznych, musimy bronić polskiej wspólnoty. Wspólnota musi stawić czoła zarówno wtedy, gdy jest ciężko i jest cierpienie, jak i wtedy, kiedy jest radość. Kiedy to się zbiega kalendarzowo, nie da się tego uniknąć. Mamy pandemię od dwóch lat, ale jednocześnie jest sylwester. Przecież nikt nie odwołuje świąt Bożego Narodzenia, świąt Wielkanocnych, czy ważnych rocznic, które się obchodzi - mówił Jacek Kurski w rozmowie z Michałem Adamczykiem.

Prezes TVP podkreślał, że z 30 tys. osób które weszły w strefę imprezy masowej, wszyscy mieli paszporty covidowe. - Tylko 250 osób mogło być niezaszczepionych, ale to przecież na tym powietrzu zupełnie zginęło w tłumie. Wszyscy byli zaszczepieni albo pokazali paszporty szczepień - podkreślił.

Kurski: Sylwester był dedykowany ofiarom COVID-19

Zdaniem prezesa TVP "Sylwester Marzeń" powstał także z myślą o rodzinach ofiar pandemii COVID-19. Jacek Kurski podkreślał, że w czasie koncertu prowadzący wielokrotnie odnosili się do tych, którzy przez te ostatnie dwa lata cierpieli i mogą czuć się samotni.

- Takie jest właśnie zadanie medium publicznego, żeby z tymi ludźmi być i ten koncert sylwestrowy był również dla nich, a być może przede wszystkim dla nich. Uważam, że to było dobrze zbalansowane i godne - powiedział Kurski.

W rozmowie Kurski oskarżył także część mediów, które przeprowadzają "oszalały atak" na "Sylwestra Marzeń". Dopytywany o "falę hejtu", która rzekomo codziennie wylewa się na Telewizję Polską, stwierdził, że "Polska znajduje się w trudnym momencie, gdyż mamy rodzaj interwencji zewnętrznej".

- Jest plan obalenia rządu "dobrej zmiany", on jest realizowany, rozpisany. Przykre, że w tym ataku zmierzającym do obalenia władzy i obozu rządzącego uczestniczy coś w rodzaju piątej kolumny w postaci mediów, które jawnie działają na wspieranie tego procesu destrukcji państwa i znajdują każdą okazję do atakowania Telewizji Polskiej.

Zapytany, dlaczego taki plan jest realizowany, odparł, że: "W zagrożeniu polskiej niepodległości Telewizja Polska jest największym medium, które jest zdolne obronić narrację polskiej niepodległości, polskiej racji stanu".

W ocenie prezesa TVP każdy pretekst ataku na stację jest dobry. - "Sylwester Marzeń" też jest przedmiotem oszalałego, całkowicie kłamliwego ataku - dodał Kurski.