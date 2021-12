Była radna PiS skazana. Sąd: Składała fałszywe oświadczenia majątkowe

Zobacz wideo Tusk do Kukiza: Panie Pawle, ja właściwie nie mam żadnych wątpliwości, że pan także mógł być ofiarą podsłuchów

Śledczy zarzucali Joannie C. popełnienie czterech czynów z art. 233. - Została skazana na karę jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania tytułem próby na okres lat trzech. Została zobowiązana do informowania sądu o przebiegu okresu próby. Sąd wymierzył nadto oskarżonej karę 100 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł. Sąd obciążył też oskarżoną kosztami postępowania w kwocie 350 zł - powiedział portalowi trojmiasto.pl Tomasz Adamski, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wyrok jest prawomocny.

Była radna PiS i jej długi

Joanna C. jeszcze do kwietnia tego roku była gdańską radną z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Jak podaje portal, "z pełnienia tej funkcji zrezygnowała dzień przed ostatecznym terminem złożenia oświadczeń majątkowych, z którymi w poprzednich latach miała problemy". To pozwoliło jej uniknąć tego obowiązku w tym roku.

Portal podkreśla, że jej poprzednimi oświadczeniami zajmowała się już prokuratura. Była radna z PiS zataiła w nich bowiem informacje o swoich długach, m.in. o zaległym czynszu wobec spółdzielni mieszkaniowej. Później Joanna C. złożyła dwie korekty do oświadczeń, z których wynikało, że długów ma znacznie więcej.

O kłopotach Joanny C. jako pierwsza pisała "Gazeta Wyborcza".

