W najnowszym odcinku podcastu Mateusz Morawiecki mówił m.in. o filmie - który jest "mocną krytyką współczesnej polityki i mediów - "Nie patrz w górę" w reżyserii Adama McKaya.

- Zaskoczyło mnie jak wielu ludzi poruszył ten film. Codziennie na Twitterze czytam, że film atakuje prawicę, albo słusznie atakuje media, albo nasze uzależnienie od internetu. Tym oskarżeniom nie ma końca. Winni problemom tego świata są wszyscy poza autorami tych wypowiedzi - powiedział szef polskiego rządu.

Premier: Zrobiłem sobie małe postanowienie noworoczne

Morawiecki podkreślił, że po obejrzeniu ostatniego hitu portalu Netflix zrobił sobie "małe postanowienie noworoczne". - Wiemy i to nawet bez oglądania filmu, że z naszym światem nie wszystko jest zawsze w najlepszym porządku, że jest wiele spraw, które nie tylko można, ale trzeba naprawić. Nie warto zbytnio tracić czasu na szukanie winnych. Za to warto krok po kroku zmieniać świat wokół nas na lepszy. Z takim postanowieniem będę zaczynał nowy rok i do tego samego państwa namawiam - zaznaczył Mateusz Morawiecki.

- Co w nim [roku 2022 - red.] zwycięży? Kryzys czy nadzieja? To się dopiero okaże. Ja chciałabym, aby przede wszystkim zwyciężyła sumienna, uczciwa i owocna praca na rzecz dobrego życia Polek i Polaków, na rzecz polskiej racji stanu i dobrostanu - dodał.

Morawiecki nawiązał do filmu nie patrz w górę"

Film "Nie patrz w górę" (w rolach głównych Jennifer Lawrence i Leonardo DiCaprio) opowiada historię dwojga astronomów, którzy odkrywają, że w stronę Ziemi nieuchronnie zbliża się gigantyczna kometa, która unicestwi życie na całej planecie. Ale nikt się tym nie przejmuje: prezydentka USA bardziej zwraca uwagę na wyniki sondaży wyborczych i układy z miliarderami, a w mediach nikt nie traktuje poważnie doniesień o zagrożeniu.

Od 24 grudnia produkcję można obejrzeć na Netfliksie.

