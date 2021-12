Wąsik zapowiada wniosek do prokuratury ws. wypowiedzi Ochojskiej. "Łukaszenka powinien wysłać kwiaty"

- Przygotowaliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i lada chwila to zawiadomienie wobec pani Ochojskiej zostanie skierowane do prokuratury. Nie pozwolimy na to, żeby porównania, które ona konstruuje w przestrzeni publicznej, były adresowane do Straży Granicznej - powiedział w środę w TVP Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA. - To są rzeczy niedopuszczalne, ona porównywała sytuację do sytuacji wojennych, że ostatnie takie historie, które się dzieją na granicy, to ona zna z opowieści o II wojnie światowej ze strony hitlerowców i bolszewików - dodał.

Wąsik ocenił komentarze Janiny Ochojskiej jako "granie na nutach Alaksandra Łukaszenki". - On się niezwykle cieszy i powinien wysłać Ochojskiej kwiaty

"Mam nadzieję, że kiedyś ludzie ze Straży Granicznej odpowiedzą za łamanie prawa i tortury zadawane niewinnym ludziom. Opisy takich czynów czytałam w relacjach osób, które przeżyły II WŚ. Wzorce z katów niemieckich i sowieckich obozów" - pisała 19 grudnia Janina Ochojska.

Europosłanka Koalicji Europejskiej, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej i organizatorka kordonu humanitarnego do Sarajewa, w trakcie najdłuższego i najbardziej tragicznego oblężenia w historii Europy po II wojnie światowej, od początku kryzysu na polsko-białoruskiej granicy krytykowała działania polskich służb. Apelowała też o przyjmowanie uchodźców. - Możemy spodziewać się tego, że do naszego kraju przybędzie bardzo dużo Afgańczyków. Ważne jest to, w jaki sposób ich przyjmiemy. (...) Ważne jest to, żeby jak najszybciej udzielić takim ludziom pomocy, wiedząc dokąd ich skierować. W Polsce jest sporo gmin, które są przygotowane na przyjęcie uchodźców, tylko uchodźcy o tym nie wiedzą - mówiła w sierpniu w Gazeta.pl.

