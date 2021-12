Grupa posłów z klubu PiS napisała do Morawieckiego. "Wiele osób myśli podobnie, nie chcą się ujawniać"

Jak podaje Interia, pismo jest datowane na 17 grudnia. Trzy dni po tej dacie miało trafić do KPRM. Adresatem jest Mateusz Morawiecki. Łącznie podpisało się pod nim ośmioro parlamentarzystów klubu PiS, m.in. Anna Maria Siarkowska, Sławomir Zawiślak, Maria Kurowska, Janusz Kowalski, Teresa Hałas i Mariusz Kałużny.

Przeciwnicy obostrzeń piszą do premiera. Chcą, by uchylił rozporządzenie

- Wiele osób w klubie myśli podobnie jak my, tylko nie chcą się ujawniać. Natomiast jest ich dosyć dużo i to wiemy. Cieszę się, że 3 na 8 nazwisk to Solidarna Polska. Zawsze byliśmy odważni, walczyliśmy o prawa człowieka - powiedziała portalowi posłanka Kurowska.

Sygnatariusze listu domagają się od Morawieckiego uchylenia przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja tego roku. Posłowie stwierdzili, że rozporządzenie "zawiera szereg przepisów istotnie ograniczających możliwość wykonywania działalności gospodarczej związanej z obsługą klientów, m.in. prowadzenia restauracji, hoteli czy dyskotek".

"W obecnym stanie prawnym nie ma przepisów, przyznających przedsiębiorcom prawo do żądania od ich klientów okazania dokumentu potwierdzającego zaszczepienie" - cytuje pismo Interia. Dalej portal opisuje, że według posłów przedsiębiorcy nie mają narzędzi, aby realizować obowiązki dot. restrykcji.

