Kazimierz Smoliński komentuje weto prezydenta ws. "lex TVN": Nie warto się nim zajmować

Zobacz wideo Kiedy Chyłka schodzi z planu, na miejscu zjawia się Gerard. Nowa rola Więckiewicza

W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie Kazimierz Smoliński dodał, że w związku z tym nie spodziewa się, aby weto zostało poddane pod głosowanie. Jak zauważył, może być ono głosowane wtedy, kiedy są szanse na jego odrzucenie.

REKLAMA

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Andrzej Duda podjął decyzję ws. "lex TVN". "Wetuję"

Prezydent zawetował "lex TVN"

Andrzej Duda zawetował w poniedziałek ustawę medialną. Zezwala ona, aby właścicielami mediów w Polsce były jedynie podmioty zarejestrowane w Europejskim Obszarze Gospodarczym .- Odmawiam podpisania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i kierują ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. To znaczy, że ją wetuję - powiedział.

Andrzej Duda mówił, że przy podejmowaniu decyzji w sprawie tej nowelizacji brał pod uwagę między innymi: ochronę prawa własności i swobodę działalności gospodarczej. Zwrócił także uwagę na polsko-amerykańską umowę z 1990 roku o wzajemnych stosunkach gospodarczych, która gwarantuje ochronę wzajemnych inwestycji.

Sejm może odrzucić weto prezydenta 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczy posłów.

Weto "lex TVN". "Duda będzie realizował linię polityczną PiS w wersji light"