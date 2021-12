Sondaż - czego oczekują Polacy w 2022 roku? 43,5 proc. chce zmniejszenia inflacji

- Przecież widzę to, też płacę rachunki, też robię zakupy, w związku z czym jest to sprawa oczywista i widzę to zaniepokojenie i muszę państwu powiedzieć, że podzieliłem zdanie większości moich rodaków, którzy uznali, że kolejna sprawa niepokojąca, jątrząca, kolejne spory nie są tak naprawdę potrzebne, a w każdym razie nie w tym momencie - powiedział Andrzej Duda podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, nawiązując do wciąż rosnącej inflacji.

Sondaż. Czego chcą Polacy w 2022 roku?

1 000 osób zostało przebadanych metodą CATI 17 grudnia przez United Surveys na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". 43,5 proc. badanych wskazało, że w 2022 roku chce zmniejszenia inflacji w Polsce. Co ciekawe, za jej zduszeniem opowiada się aż 70 proc. respondentów w wieku 18-29 lat i 52 proc. respondentów w wieku 40-49 lat. Za obniżeniem inflacji opowiedziało się:

40 proc. wyborców PiS, Solidarnej Polski i Partii Republikańskiej Adama Bielana,

46 proc. wyborców KO,

31 proc. wyborców Lewicy,

77 proc. wyborców PSL,

22 proc. wyborców Konfederacji.

Z kolei 32,7 proc. ankietowanych wskazało, że oczekuje, że w przyszłym roku polepszy się relacja Polski z Unią Europejską. 31,1 proc. chce natomiast, by w 2022 roku doszło do obniżenia podatków. 29,6 proc. ma nadzieję na poprawę sytuacji w ochronie zdrowia.

W kwestiach politycznych 24,9 proc. respondentów uznało, że chce, aby w 2022 roku doszło do zmiany rządu. 19,6 proc. chce zaś zmian w wymiarze sprawiedliwości, a 15,9 proc. - zabezpieczenia granicy z Białorusią. Z kolei 5,7 proc. respondentów wskazało na zniesienie ograniczeń związanych z koronawirusem, a 4,1 proc. chce poluzowania obowiązujących restrykcji.

Sondaż. Rząd powinien walczyć z inflacją i drożyzną

Z sondażu United Surveys przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski 20 grudnia wynika natomiast, że zdaniem 42,7 proc. z 1000 ankietowanych osób najpilniejszym problemem, którym powinien zająć się rząd w 2022 roku, jest walka z inflacją i drożyzną. 22 proc. ankietowanych stwierdziło, że walka z pandemią COVID-19, a 16,1 proc. - że stosunki Polski z Unią Europejską. Na problem na granicy polsko-białoruskiej wskazało 15 proc. respondentów. 1,9 proc. ankietowanych podało inne zagadnienia, a 2,2 proc. odpowiedziało, że "nie wie" lub "trudno powiedzieć".