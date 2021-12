Radni z Małopolski obradowali za 41 tys. zł. Wyjazd zorganizował ojciec Dudy, poparł go działacz KO

Zobacz wideo Jakie seriale kręci się w Polsce? To nie tylko same kryminały

Na początku miesiąca Interia informowała, że w dniach 10-11 grudnia małopolscy radni będą obradować podczas posiedzenie wyjazdowego. To miało się odbyć w jednym z hoteli pod Wadowicami, gdzie koszt wynajęcia pokoju to minimum 356 zł. Portal podkreśla, że w menu restauracyjnym znajdują się takie potrawy jak: żabnica z puree z kalafiora i orzeszkami ziemnymi za 73 zł, tatar wołowy z majonezem z kaczki oraz kiszonymi szparagami wyceniany na 47 zł czy gulasz z jelenia z czerwonym winem i kopytkami za 49 zł.

REKLAMA

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Nowa brama przed Sejmem stanęła pół roku temu. Brejza: Nie działa

Posiedzenie za 41,5 tys. złotych

Z informacji, które Interia uzyskała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, wynika, że w posiedzeniach udział łącznie wzięło 59 uczestników, w tym 33 z 39 radnych. - Kwota zorganizowania Komisji w dniach 10 -11 grudnia wyniosła 41 570,80 zł brutto - przekazał Interii Dawid Gleń, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Jeśli w wyjeździe uczestniczyło 59 osób, to dwudniowy koszt pobytu jednej osoby wyniósł około 700 zł. Nie wiadomo jednak, jakie udogodnienia do dyspozycji mieli radni (w hotelu znajduje się m.in. centrum spa&wellness).

Portal zauważa, że w czasie wyjazdu radnych w Polsce stwierdzono łącznie 48 750 nowych zakażeń koronawirusem. Wyjazd organizował Jan Tadeusz Duda, przewodniczący sejmiku, a poparł go przewodniczący klubu KO Jacek Krupa.

Matka 6-letniej Poli o piśmie od adwokata Mejzy: Czułam się zastraszona