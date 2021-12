Zobacz wideo Pytamy posła Cymańskiego o użycie Pegasusa wobec Giertycha i Wrzosek

W czwartek agencja Associated Press przekazała, że Krzysztof Brejza, polityk Platformy Obywatelskiej, był inwigilowany za pośrednictwem programu Pegasus. Doszło do 33 włamań, których dokonano od 26 kwietnia do 23 października 2019 roku - w trakcie kampanii wyborczej, w której Brejza był szefem sztabu. AP powołała się na ustalenia Citizen Lab - organizacji zajmującej się bezpieczeństwem w sieci, działającej przy Uniwersytecie w Toronto.

"Powiem wprost. Zdecydowanie się zagalopowałem"

W poniedziałek na antenie radiowej Trójki do sprawy odniósł się szef gabinetu Andrzeja Dudy. - Te sprawy powinny zostać Polakom wyjaśnione. Informacje, na ile pozwalają oczywiście przepisy, bo tutaj chodzi o - przypominam - postępowania sądowe i śledcze, powinny zostać Polakom przedstawione. Przypominam, że jeśli chodzi o mecenasa Romana [red.] Giertycha i pana [Krzysztofa - red.] Brejzę chodzi o rzeczy niezwiązane zupełnie z polityką, chodzi o rzeczy związane z podejrzeniami o popełnienie przestępstw związanych z biznesem - powiedział Paweł Szrot.

Na słowa szefa gabinetu prezydenta zareagowała Dorota Brejza. "Jako pełnomocnik Krzysztofa Brejzy, oczekuję natychmiastowych przeprosin od Pawła Szrota za wypowiedź objętą tym materiałem. Od radiowej Trójki oczekuję natychmiastowego sprostowania tego materiału" - napisała na Twitterze, zapowiadając wysłanie stosownego wniosku. "Nie będą tolerowane ŻADNE przekazy w przestrzeni publicznej, że 'w sprawie Krzysztofa Brejzy chodzi o przestępstwa związane z biznesem'. Krzysztof Brejza nie popełnił NIGDY żadnego przestępstwa, a polityczna prokuratura Ziobry, NIGDY NIE POSTAWIŁA MU ŻADNYCH ZARZUTÓW" - podkreśliła.

Do wpisu prawniczki odniósł się Paweł Szrot. "Powiem wprost. W przypadku Pana senatora Krzysztofa Brejzy zdecydowanie się zagalopowałem. Nie przedstawiono mu zarzutów prokuratorskich, co uzasadniałoby stwierdzenie o 'podejrzeniach dokonania przestępstw związanych z biznesem'. Nie sprawdziłem. Przepraszam" - napisał.

