Andrzej Duda zwiększy aktywność w 2022 roku. Prezydent ma odwiedzić Afrykę i kraje Indo-Pacyfiku

- Planujemy nowe otwarcie w Afryce Subsaharyjskiej, Ameryce Południowej oraz rozbudowywanie obecności w regionie Indo-Pacyfiku - powiedział Polskiej Agencji Prasowej Jakub Kumoch.

Aktywność prezydenta Andrzeja Dudy zwiększy się. W planach wizyty również poza Europą

- Jesteśmy jednym z największych państw europejskich i przyszedł czas na to, by pozwolić sobie na bardziej globalną politykę. W polityce pozaeuropejskiej prezydent Duda odgrywa zawsze bardzo dużą rolę ze względu na prezydencki charakter większości partnerskich państw - powiedział Jakub Kumoch, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej w rozmowie z PAP.

Zapowiedział, że w planach polityki Andrzeja Dudy jest nowe otwarcie w Afryce Subsaharyjskiej, Ameryce Południowej, a także rozbudowywanie obecności w regionie Indo-Pacyfiku. - Jesienią chcemy zorganizować wizytę w Ameryce Południowej z dużym komponentem gospodarczym. Wiosną planowana jest wizyta prezydenta Brazylii w Polsce. Z kolei wizytę w Afryce prawdopodobnie rozpoczniemy od wizyty w Senegalu, który jest jednym z najprężniejszych państw Afryki Zachodniej - doprecyzował Jakub Kumoch.

Polski prezydent w 2022 roku ma również bardziej zaangażować się na rzecz problemów globalnych, gdyż "odpowiedzialnością dużego, dojrzałego państwa jest przejmowanie części odpowiedzialności, a nie udawanie, że to nie jest nasz problem".

- Dużą zdobyczą prezydentury Andrzeja Dudy są bliskie relacje z państwami Azji - Chinami i ich przywódcą Xi Jinpingiem, a także z Japonią i Koreą Południową. Chcemy też zwiększać naszą współpracę z całym regionem Indo-Pacyfiku - mówił Kumoch w rozmowie z PAP.

