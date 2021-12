Duda zaskoczył partię wetem ws. "lex TVN", politycy mówią o zdradzie. Ale PiS ma już gotowy plan B

Andrzej Duda zawetował w poniedziałek nowelizację ustawy medialnej, zwaną "lex TVN". Prezydent skierował ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. "Rzeczpospolita" informuje, że władze partii do końca były przekonane, że prezydent skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Miały być o tym informowane przez otoczenie prezydenta.

Podobne ustalenia poczynił Onet. "Jak słyszymy, tuż przed świętami prezydenccy doradcy zapewniać mieli Nowogrodzką, w tym samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że ten uzgodniony plan z Trybunałem Konstytucyjnym będzie wkrótce potwierdzony decyzją samego prezydenta. Lecz tym razem to Andrzej Duda miał wycofać się z wcześniejszych rzekomych ustaleń" - czytamy.

Ważny polityk PiS w rozmowie z Onetem stwierdził, że działanie Dudy to "złamanie umowy i zdrada". Inny przekonywał natomiast, że Amerykanie mieli złożyć prezydentowi obietnicę dotyczącą jego politycznej przyszłości po zakończeniu kadencji. "Co ciekawe, taką narrację zaczynają powielać także inni szeregowi posłowie PiS, którzy pytani, skąd mają taką wiedzę, stwierdzają, że taki oczerniający prezydenta przekaz idzie z centrali partyjnej" - podaje portal.

PiS ma plan B z udziałem Trybunału Przyłębskiej

Aby odrzucić weto prezydenta, PiS musiałoby zebrać 276 głosów, na co nie ma żadnych szans - większość oscyluje w okolicach 230 głosów. "Rzeczpospolita" twierdzi jednak, że to nie koniec batalii o "lex TVN". Plan B miałby - zdaniem dziennika - zakładać złożenie wniosku do TK ws. obowiązującej ustawy. Takie wyjście awaryjne miało być planowane już wcześniej, na wypadek weta Dudy.

W poniedziałek wiceszef klubu PiS Marek Suski powiedział, że posłowie tej partii będą zastanawiać się nad innymi rozwiązaniami regulującymi udział kapitału zagranicznego w polskich mediach. Stwierdził, że jest za wcześnie, aby mówić o szczegółach i dodał, że nad sprawą najpierw pochylą się "gremia decyzyjne" w PiS.

W rozmowie z "Rz" polityk PiS powiedział, że sytuacja ta jest tym bardziej poważna, że to temat ważny dla wyborców, a ponadto weto będzie miało "długoterminowe konsekwencje dla stabilności wewnątrz partii. Pojawiła się bowiem obawa, że nad kontrowersyjnymi ustawami nie warto będzie głosować, bo i tak Duda się im przeciwstawi.

Zarząd TVN: Duda stanął w obronie dobrych relacji z USA

W grudniu Sejm odrzucił uchwałę Senatu w sprawie nowelizacji ustawy medialnej. "Lex TVN" zakazuje posiadania udziałów większościowych w polskich mediach kapitałowi pochodzącemu spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to stacji TVN, która należy do amerykańskiego Discovery. Ustawa wymusiłaby zatem na Amerykanach, by sprzedali większościowy pakiet akcji w TVN.

Zarząd TVN Grupy Discovery po zawetowaniu ustawy opublikował oświadczenie, w którym napisano: "Z uznaniem i radością przyjmujemy decyzję Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który opowiedział się za wolnością mediów i prawem widzów do wyboru. Wetując lex TVN, Prezydent stanął w obronie dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi".