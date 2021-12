Bix Aliu zabrał głos po prezydenckim wecie. "Razem sojusznicy są silniejsi!"

Przedstawiciel USA w Polsce odniósł się do najważniejszej informacji dnia - zawetowania przez Andrzeja Dudę tzw. lex TVN.

REKLAMA

Bix Aliu do Dudy: Dziękuję, panie prezydencie

"Dziękuję, Panie Prezydencie, za przywództwo i zaangażowanie dla wspólnych wartości demokratycznych oraz za ochronę klimatu inwestycyjnego w Polsce. Razem sojusznicy są silniejsi!" - napisał na Twitterze Bix Aliu.

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek po godzinie 12 poinformował, że zawetuje nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Nowe przepisy zezwalały, aby właścicielami mediów w Polsce były jedynie podmioty zarejestrowane w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Zobacz wideo Duda zdecydował w sprawie "lex TVN". "Jako prezydent podzielam, że takie ograniczenia powinny być w Polsce wprowadzone"

Andrzej Duda zawetował "lex TVN". Wymienił szereg argumentów

Duda mówił, że przy podejmowaniu decyzji w sprawie tej nowelizacji brał pod uwagę cztery aspekty. Wymienił kwestie ochrony prawa własności, swobody działalności gospodarczej i interesów w toku. Mówił także o polsko-amerykańskiej umowie z 1990 roku o wzajemnych stosunkach gospodarczych, która gwarantuję ochronę wzajemnych inwestycji. Zaznaczył, że najważniejsze dla niego było zagadnienie związane z prawem posiadania koncesji na nadawanie w Polsce, ponieważ - jak tłumaczył - zmiany w tej kwestii były najpoważniejsze.

Donald Tusk o wecie Dudy ws. "lex TVN". "Możemy i musimy"

Prezydent Duda podkreślał, że sfera medialna wymaga ograniczeń monopoli medialnych i wpływu zagranicy, jednak powinny one dotyczyć podmiotów, które chcą wejść na polski rynek w przyszłości. Wskazywał także, że skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego oznaczałoby rozpatrzenie nowych przepisów wyłącznie pod kątem zgodności z Konstytucją. - Nie mogę powiedzieć, że Trybunał odniósłby się do sprawy przestrzegania traktatu polsko-amerykańskiego z 1990 roku - tłumaczył i podkreślił, że ta sprawa z jego punktu widzenia jest niezwykle istotna.

"Lex TVN". Ile głosów potrzebuje PiS, by odrzucić prezydenckie weto?

Teraz ustawa ponownie trafi do Sejmu. Aby odrzucić weto prezydenta w Sejmie potrzeba 276 głosów. Kierując ustawę medialną z powrotem do Sejmu, Andrzej Duda zaapelował do posłów o konstruktywną dyskusję w kwestii przyjęcia przepisów ograniczających obecność zagranicznych podmiotów na polskim rynku medialnym.