Najlepszy i najgorszy polityk 2021 roku. Na czele obu zestawień politycy PiS [SONDAŻ]

Zgodnie z sondażem United Surveys dla Wirtualnej Polski najlepiej ocenianym liderem politycznym 2021 roku jest premier Mateusz Morawiecki. Kto wypadł najgorzej?

Sondaż. Którzy polityczni liderzy wypadli najgorzej?

"Którego z liderów politycznych ocenia Pan/i w 2021 roku najgorzej?" - na takie pytanie odpowiedzieć musieli ankietowani. Zdaniem respondentów najgorzej w tym roku wypadł wicepremier Jarosław Kaczyński, na którego wskazało 27,7 proc.

Na kolejnych miejscach uplasowali się: Donald Tusk (21,4 proc.), Zbigniew Ziobro (15,3 proc.), Rafał Trzaskowski (10 proc.), Mateusz Morawiecki (9,1 proc.), Szymon Hołownia (3,2 proc.), Krzysztof Bosak (1,1 proc.), Jarosław Gowin (1 proc.), Włodzimierz Czarzasty (0,7 proc.). 10,5 proc. pozostałych respondentów nie było w stanie odpowiedzieć na pytanie.

Sondaż. Kto zdaniem Polaków był najlepszym politykiem w 2021 roku?

W badaniu United Surveys badani ocenili też liderów politycznych, którzy w tym roku poradzili sobie najlepiej. Zestawienie to otworzył premier Mateusz Morawiecki, na którego wskazało 26,5 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazł się Rafał Trzaskowski, którego poparło 12,5 proc. respondentów.

Dalej znaleźli się: Donald Tusk (11,6 proc.), Szymon Hołownia (10,1 proc.), Krzysztof Bosak (8,5 proc.), Jarosław Kaczyński (5 proc.), Zbigniew Ziobro (2,7 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (2,1 proc.), Włodzimierz Czarzasty (1,7 proc.), Jarosław Gowin (0 proc.). Pozostałych 19,4 proc. respondentów nie wiedziało, jak odpowiedzieć na pytanie o to, który z polityków radził sobie w tym roku najlepiej.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony 20 grudnia na próbie 1000 Polaków.

Sondaż zaufania. Kaczyńskiemu ufa tylko 26,5 proc.

W połowie grudnia IBRiS przeprowadził dla Onetu sondaż badający poziom zaufania Polaków do danych polityków. Z badania wynika, że największym zaufaniem cieszył się Rafał Trzaskowski (37,9 proc.), brak zaufania wobec prezydenta Warszaw wyraziło z kolei 41,6 proc. ankietowanych.

Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu wierzy 37,4 proc. badanych, co uplasowało go na 3. miejscu rankingu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński znalazł się natomiast na 7. miejscu. Poparło go 26,5 proc. badanych. Pełne zestawienie można znaleźć w materiale poniżej:

