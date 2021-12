Podkomisja Macierewicza pochłonęła ponad 22,6 mln zł. MON w końcu ujawnia koszty. "Wynik wygranej sprawy"

W lutym senator PO Krzysztof Brejza złożył wniosek do Ministerstwa Obrony Narodowej z prośbą o informację ws. łącznych kosztów funkcjonowania podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Resort tej informacji nie udzielił, w związku z czym polityk złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. WSA nakazał we wrześniu ministerstwu rozpoznanie wniosku Brejzy i stwierdził, że bezczynność resortu nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa.

Z grudniowego pisma skierowanego przez MON do Krzysztofa Brejzy wynika, że od momentu powstania do lutego 2021 r. koszt funkcjonowania podkomisji wyniósł 22,6 mln zł. "Udało się! MON po latach uników ujawnia wydatki podkomisji Antoniego Macierewicza. "To wynik wygranej sprawy sądowej. Kwota ujawniona przez MON do lutego 2021, bo taki był wniosek z początku roku, w oparciu o który wygrałem sprawę w sądzie z MON" - przekazał Brejza na Twitterze, pokazując zdjęcia pisma wysłanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Podkomisja smoleńska. "Nie pojechała dalej, niż do Mińska Mazowieckiego"

Sprawą podkomisji smoleńskiej ostatnim razem zajmowano się na sejmowej komisji obrony narodowej w kwietniu. Poseł KO Maciej Lasek, były przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, wskazywał wówczas, że podkomisja została powołana "na podstawie fałszywych przesłanek", a w jej skład wchodziło "21 osób, które nigdy nie badały wypadków lotniczych".

- Przez ponad 5 lat podkomisja nie pojechała dalej niż do Mińska Mazowieckiego, najpierw zobaczyć, jak wygląda tupolew, a potem go zniszczyć. Żaden z członków podkomisji nie był na miejscu wypadku, nie przeprowadził oględzin szczątków samolotu, nie wykonał własnych odczytów rejestratorów lotu. Nie przeprowadzono samodzielnie żadnych badań, a wyniki zleconych badań są błędnie interpretowane lub ich podstawą są błędne założenia - wyliczał Maciej Lasek.

Koniec prac podkomisji smoleńskiej. Wydano prawie 25 mln złotych

Raport podkomisji smoleńskiej został przyjęty kilka miesięcy później - 10 sierpnia - i liczy ok. 300 stron. Podkomisja miała działać do końca listopada tego roku. Na początku grudnia portal tvn24.pl podawał, że według Antoniego Macierewicza podkomisja działa dalej, a raport nie trafił jeszcze na biurko ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Z podsumowaniem prac mogły zapoznać się do tej pory rodziny osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej.

Ostatnia informacja na temat działalności podkomisji została opublikowana na jej stronie internetowej w maju.