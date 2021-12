Olga Semeniuk: Gdybym była podsłuchiwana, nie miałabym z tym żadnego problemu

Olga Semeniuk mówiła w Radiu ZET, że "działania operacyjne służb i organów związanych ze służbami nie mają charakteru jawnego". - PO bardzo często szuka tematu zastępczego do tematów ważnych dla Polski - stwierdziła. - Ta sprawa była komentowana przez odpowiednie organy operacyjne. Nie mamy prawa, żeby wciągać się w niejawny charakter spraw związanych z działaniami operacyjnymi - podkreśliła Semeniuk.

Olga Semeniuk o inwigilowaniu Brejzy: Nie miałabym z tym problemu

Semeniuk zapytano, jak zareagowałaby, gdyby była szefową sztabu wyborczego i to jej telefon zostałby zhakowany Pegasusem. - Nie chcę wypowiadać się na temat konkretnych metod operacyjnych, natomiast nie mam nic do ukrycia. Gdybym była podsłuchiwana, w jakikolwiek sposób inwigilowana jako osoba publiczna - wiceminister czy radna Warszawy - nie miałabym z tym żadnego problemu, ponieważ nie mam nic do ukrycia - powiedziała.

Brejza wiosną pytał służby o szpiegowanie. Szef CBA nazwał to "insynuacjami"

Telefon polityka PO był atakowany 33 razy

W ubiegłym tygodniu agencja AP przekazała, że Krzysztof Brejza z Platformy Obywatelskiej był podsłuchiwany za pośrednictwem programu Pegasus. Agencja - powołując się na ustalenia ekspertów z Citizen Lab - informuje, że jego telefon był atakowany 33 razy od 26 kwietnia do 23 października 2019 roku. Krzysztof Brejza kierował wtedy sztabem Koalicji Obywatelskiej. Wcześniej potwierdzono, że inwigilowani byli także mecenas Roman Giertych i prokuratorka Ewa Wrzosek (znana m.in. z tego, że w 2020 roku wszczęła w związku z ubiegłorocznymi wyborami prezydenckimi w czasie pandemii - potem wszczęto w jej sprawie postępowanie dyscyplinarne).

Do sprawy odniósł się Stanisław Żaryn, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych. Jak przekonywał, tezy, że "służby wykorzystują tego typu metody w pracy operacyjnej do gry politycznej, są fałszywe". - W Polsce kontrola operacyjna może być prowadzona po uzyskaniu zgody Prokuratura Generalnego i po wydaniu stosownego postanowienia przez sąd - przekonywał Żaryn.

Dwugłos w PiS ws. podsłuchów. Wiceszef MON mówi o "temacie zastępczym"