Jacek Kurski odniósł się do zarzutów Onetu. "Bandyckie i kryminalne". Zapowiedział też pozew

Portal Onet.pl podał, powołując się na swoje ustalenia, że Jacek Kurski 12 grudnia zgłosił się do szpitala MSWiA w Warszawie jako osoba, która miała kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Pierwsze badanie nie wykryło wirusa. Po dwóch dniach test został powtórzony. Tym razem próbka, zdaniem portalu, była pozytywna, a Jacek Kurski powinien był udać się na 10-dniową bezwzględną izolację domową.

Tymczasem, jak podkreślał Onet, w tym czasie prezes TVP kilkukrotnie występował publicznie.19 grudnia br. poleciał do Paryża na Eurowizję Junior.

Onet: Jacek Kurski pojechał na Eurowizję Junior z koronawirusem

Poseł Nowoczesnej Adam Szłapka poinformował, że złoży zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. - Z pandemią nie ma żartów, w Polsce codziennie umiera kilkaset osób. I nawet jeśli ktoś przechodzi COVID lekko, to musi mieć świadomość, że spotykanie się z innymi ludźmi może doprowadzić do ich śmierci - powiedział polityk, dodając, że "to, co zrobił Kurski to poważne przestępstwo".

Jest zawiadomienie do prokuratury ws. Jacka Kurskiego na Eurowizji

Jacek Kurski odpowiada na tekst Onetu: Bandyckie i kryminalne czyny

Do zarzutów na Twiterze odniósł się Jacek Kurski. „W związku z oszczerczą publikacją Onetu sugerującą, że stawiam się ponad prawem, lekceważę procedury i stwarzam zagrożenie, informuję, że 14.12.21 po przejściu infekcji SARS Cov-2, w wyniku badań i obowiązujących procedur med. uzyskałem status ozdrowieńca. Diagnozę i fakty potwierdza oficjalne stanowisko Szpitala MSWiA. Onet dla oszczerczego ataku politycznego posunął się do złamania tajemnicy lekarskiej, wykradzenia tajnych danych o zdrowiu i bezmyślnej, antynaukowej interpretacji tych danych. To czyny bandyckie i kryminalne" - czytamy.

Prezes TVP zapowiedział też pozew. "W związku z oszczerstwami pozywam Onet.pl o odszkodowanie na cel społeczny, a w zw. z przestępstwem pko danym osob. (art. 107 ust.), bezprawnym uzyskaniem (art. 267 KK) i ujawnieniem informacji (art. 266 par. 1 KK) bezzwłocznie skieruję zawiadomienie do prokuratury" - napisał.

Oświadczenia szpitala MSWiA

W odpowiedzi na artykuł, jaki ukazał się na portalu Onet.pl oświadczenie, za zgodą Jacka Kurskiego, wystosował szpital MSWiA w Warszawie.

"W dniu 14 grudnia 2021 r. w CSK MSWiA rzeczywiście zostało wykonane badanie metodą rtPCR z oceną cykli detekcji próbki pobranej od Pana Jacka Kurskiego. Badanie to zostało wykonane po okresie aktywnej fazy choroby w celu potwierdzenia statusu ozdrowieńca tzn. czy wydalane jeszcze RNA wirusa (fragmenty łańcucha RNA) jest czy też nie jest patogenne (zaraźliwe). Interpretacja wyniku badania RT-PCR o treści „wykryto RNA wirusa SARS – CoV-2" wskazuje na późny okres po infekcji COVID-19, tj. wykrycie genomu wirusa pomiędzy 30 a 35 cyklem badania. Powyższe miało korelację z obrazem klinicznym oraz wywiadem jak i również ujemnymi wynikami testów antygenowych przeprowadzonych u Pana Jacka Kurskiego. Z uwagi na fakt, że całość obrazu klinicznego Pacjenta wskazywała na okres ozdrowieńczy COVID-19, w dniu 15 grudnia 2021 r. CSK MSWiA zwrócił się do PSSE w Warszawie z wnioskiem o zakończenie okresu izolacji Pacjenta z uwagi na uznanie go za ozdrowieńca, co nastąpiło w dniu 15 grudnia 2021 r.

Mając powyższe na uwadze, badanie przeprowadzone w dniu 14 grudnia 2021 r. w CSK MSWiA nie może być podstawą do twierdzenia, iż Pan Jacek Kurski w dniu 19 grudnia 2021 r. miał koronarwirusa." - czytamy.