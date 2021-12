Mateusz Morawiecki: Puste miejsce przy wigilijnym stole będzie symbolizowało żołnierza

Zobacz wideo Jak poradziła sobie Polska z kryzysem na granicy? Aleksander Kwaśniewski ocenia Wybierz serwis

W piątek w Nowej Łuce na Podlasiu szef rządu spotkał się żołnierzami i funkcjonariuszami, którzy strzegą wschodniej granicy. Mateusz Morawiecki życzył mundurowym, aby wigilijna noc na granicy była spokojna. - Żeby to była rzeczywiście spokojna, cicha noc, aby była święta i uszanowana - mówił. Wyraził także przekonanie, że w tym roku w wielu polskich rodzinach symboliczne puste miejsce przy wigilijnym stole będzie symbolizowało służbę polskich żołnierzy oraz funkcjonariuszy i "ich służbę na wschodniej granicy".

Przekazał też, że na choince zawieszono kartki z podziękowaniami i życzeniami od dzieci z całej Polski.

- Bardzo dobrze dostrzegamy to bezpieczeństwo, które dzisiaj jest, ale trudno nam sobie wyobrazić, jakiego niebezpieczeństwa uniknęliśmy. A dzięki waszej służbie na pewno uniknęliśmy bardzo wielu niebezpieczeństw. Także takich scenariuszy, które trudno sobie wyobrazić dzisiaj, bo właśnie one nie zaistniały - powiedział Mateusz Morawiecki. - Można sobie wyobrazić, że nasza granica jest nieszczelna, że byłaby niechroniona, albo byłaby słabo chroniona i wtedy nie tylko tysiące, ale dziesiątki tysięcy, a wkrótce potem setki tysięcy osób z Bliskiego Wschodu, bo to są ci nielegalni imigranci używani przez reżim Łukaszenki, jako narzędzie wywołania kryzysu politycznego, że przechodziliby przez naszą granicę - stwierdził premier.

- Dzisiaj my odpowiadamy za całą Unię Europejską i za jej bezpieczeństwo. Ale przede wszystkim odpowiadamy za bezpieczeństwo terytorium Rzeczypospolitej i dlatego możemy być i jesteśmy dumni z waszej służby, z waszego oddania, waszej ofiarności, z tego, że państwo polskie, obywatele polscy mogą na was liczyć, że nie daliście splamić honoru polskiego żołnierza, polskiego funkcjonariusza, że bronicie munduru i bronicie bezpieczeństwa wszystkich Polaków - powiedział szef rządu.

Kryzys humanitarny trwa

Grupa Granica podaje, że sytuacja migrantów znajdujących się na polsko-białoruskiej granicy nadal jest dramatyczna. "Mogłoby się wydawać, że wraz z nadejściem zimy sytuacja na granicy się ustabilizowała. Tak jednak nie jest: kobiety, dzieci i mężczyźni wciąż są w lesie. Zwracamy uwagę, że nasze statystyki wskazują tylko na przybliżoną skalę tego kryzysu i nie są jego szczegółowym odzwierciedleniem. Innymi słowy: migrantów i migrantek, dzieci i osób zaginionych w polsko-białoruskim lesie jest znacznie więcej" - przekazali aktywiści.

"Dziś i w kolejnych dniach temperatura na Podlasiu spadnie w nocy poniżej -10 stopni Celsjusza. Mimo to poza oddolnymi działaniami wolontariuszek i mieszkańców na horyzoncie wciąż nie widać żadnego systemowego wyjścia z tej dramatycznej sytuacji. Tym bardziej dziękujemy wszystkim, którzy pomagają na granicy i nas wspierają" - podkreśliła organizacja we wtorek 21 grudnia.

