Czego oczekują Polacy po Andrzeju Dudzie ws. "lex TVN". Jednoznaczny wynik sondażu

W środę na biurko prezydenta trafiło "lex TVN". Andrzej Duda ma 21 dni na podjęcie decyzji, co zrobi z ustawą. Środowisko PiS oczekuje od niego, że podpisze ustawę, z kolei opozycja, Amerykanie, władze unijne, dziesiątki redakcji i organizacji dziennikarskich - liczą, że prezydent ustawę zawetuje.

A czego chcieliby Polacy? Z badania SW Research dla "Rzeczpospolitej" wynika, że znaczna większość badanych - 54,3 proc. - chce zawetowania ustawy.

Za podpisaniem "lex TVN" opowiedziało się 18,4 proc. osób, 7,6 proc. chciałoby odesłania jej do TK, a aż 19,7 proc. (to druga najwyższa wartość) nie ma na ten temat zdania.

Jak informuje dziennik, jeśli chodzi o rozkład wiekowy, weta najbardziej domaga się grupa osób po 50. roku życia. Najchętniej za odrzuceniem opowiadali się też mieszkańcy dużych miast, powyżej 500 tys. mieszkańców i osoby zarabiające między trzy a pięć tysięcy złotych netto.

"Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 21.12-22.12.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne" - podaje "Rz".

Obywatele przyszli do prezydenta, ale prezydenta nie było

W ubiegły piątek Sejm odrzucił uchwałę Senatu w sprawie nowelizacji ustawy medialnej. "Lex TVN" zakazuje posiadania udziałów większościowych w polskich mediach kapitałowi pochodzącymi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to stacji TVN, która należy do amerykańskiego Discovery. Ustawa wymusiłaby zatem na Amerykanach, by sprzedali większościowy pakiet akcji w TVN.

W niedzielę w miastach Polacy wyszli na ulice, aby wyrazić swój sprzeciw wobec "lex TVN" i wyrazić poparcie dla wolnych mediów. Największa demonstracja pod hasłem "Veto! Wolne media, wolni ludzie, wolna Polska!" odbyła się przed Pałacem Prezydenckim. Jednak Andrzeja Dudy w nim nie było - przebywał z wizytą na Ukrainie.