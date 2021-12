Jarosław Kaczyński zapowiedział, kiedy odejdzie z rządu. "Zajmę się partią na 100 proc."

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński udzielił obszernego wywiadu "Gazecie Polskiej Codziennie" (dostępny na stronie internetowej PiS), w którym wypowiedział się m.in. na temat pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Na pytanie o to, czy Polska poradzi sobie bez tych środków, stwierdził, że jest to raczej problem wizerunkowy niż ekonomiczny, a blokowanie wypłat przez Unię "nie ma żadnych podstaw prawnych". Jak jednak dodał, "zawsze lepiej jest mieć dodatkowe pieniądze, niż ich nie mieć". Polityk przekonywał, że sytuacja gospodarcza w kraju "jest dobra". Na pytanie o to, czy Polska dostanie pieniądze z KPO, odpowiedział: "Tak jak wspomniałem, ich zablokowanie jest niezgodne z prawem". Stwierdził, że instytucje Unii Europejskiej coraz częściej "łamią przepisy traktatowe", a "gdyby Komisja Europejska przestrzegała prawa, to te środki już dawno powinny być w Polsce".

REKLAMA

Jarosław Kaczyński o sytuacji na granicy z Białorusią. "Obroniliśmy nasze państwo"

Wicepremier podczas rozmowy był też pytanie o sytuację na granicy polsko-białoruskiej. "Operacja rosyjsko-białoruska wobec naszej granicy poniosła fiasko. Obroniliśmy nasze państwo." - mówił Kaczyński.

Czy to koniec działań hybrydowych? - dopytywał prowadzący rozmowę. "Nie jestem tutaj optymistą" - odpowiedział prezes Prawa Sprawiedliwości. Polityk przypomniał pierwsze posiedzenie Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych na temat sytuacji na granicy białorusko-litewskiej. Stwierdził wówczas, że "musimy być gotowi na lata niepokoju, agresji". Jarosław Kaczyński przekazał, że nie zmienił zdania w tej kwestii, ponadto według niego sprawy "weszły w nową fazę". Czy agresja Rosji na Ukrainę jest realna? Zdaniem prezesa Władimir Putin posunął się daleko, jednak wojna może być dla Kremla nieopłacalna, a jego działania mają stanowić element targu, m.in. o uruchomienie Nord Stream 2.

Więcej informacji politycznych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

USA. Policja przypadkiem zastrzeliła 14-latkę. Kula przebiła ścianę [ZDJĘCIA]

Jarosław Kaczyński odejdzie z rządu. Podał prawdopodobny termin

Jarosław Kaczyński usłyszał również pytanie o to, czy rząd będzie w stanie utrzymać się do końca kadencji. Zdaniem prezesa PiS tak właśnie będzie. Jednocześnie zaznaczył, że nie można być 100-procentowo pewnym takiego scenariusza. Zdaniem wicepremiera PiS ma "poważną szansę" na utrzymanie władzy również po kolejnych wyborach.

Fogiel o doniesieniach nt. Kaczyńskiego: Poszukiwanie newsa pod choinkę

- Przed nami trudny czas, bo i pandemia i trawiący świat kryzys gospodarczy, a także agresja ze wschodu. Na razie radzimy sobie z tymi wyzwaniami skutecznie i jeśli nic się nie zmieni, to oceniam nasze szanse naprawdę wysoko. Ale istotna jest jeszcze jedna sprawa - kondycja głównej partii, czyli Prawa i Sprawiedliwości. Nasze ugrupowanie musi się uaktywnić w tych kwestiach, które są istotne. Dziś była często tak, że działa, ale nie tam, gdzie potrzeba - kontynuował

- Dlatego właśnie najpewniej do końca pierwszego kwartału zajmę się partią na 100 proc. i zrezygnuję z zasiadania w rządzie - zapowiedział Kaczyński. Jak przekazał, ustawa o obronie Ojczyzny jest już gotowa, a było to zadanie, na którego wykonaniu bardzo mu zależało.