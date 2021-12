Arłukowicz o inwigilacji Brejzy: Zastanawialiśmy się, skąd politycy PiS tak szybko wiedzą, co robimy

Zobacz wideo Arłukowicz krytycznie o rządowej walce z pandemią

Na temat sprawy inwigilowania Pegasusem Krzysztofa Brejzy wypowiedział się wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. - Mamy ludzi, którzy stosują systemy antyprzestępcze, antyterrorystyczne do ściągania, śledzenia, podsłuchiwania polityków, z którymi powinni konkurować uczciwie - powiedział w programie "Fakty po Faktach" w TVN 24.

Bartosz Arłukowicz: Należy sprawdzić aktywność polskich służb w inwigilowaniu opozycji

Według informacji Agencji Associated Press, wyniki analizy grupy Citizen Lab wskazują na to, że senator Krzysztof Brejza podczas kampanii do wyborów parlamentarnych w 2019 roku miał być inwigilowany 33 razy. Był wówczas szefem sztabu KO. - Należy sprawdzić w szerszym zakresie aktywność polskich służb w inwigilowaniu opozycji. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że ten zakres jest szerszy. Nie po to kupowali Pegasusa za trzydzieści parę milionów złotych, żeby śledzić jedną czy dwie osoby - ocenił Arłukowicz cytowany przez TVN24.

Te sprawy, które dzisiaj wychodzą na jaw, od dawna były przez nas omawiane, oczywiście w trybie przypuszczającym, bo nie mieliśmy żadnej wiedzy. Zastanawialiśmy się tylko, jak to się dzieje, że politycy PiS-u tak szybko wiedzą, co my robimy, co planujemy w kampanii wyborczej, jak wysyłają za nami swoje polityczne bojówki i jak uniemożliwiają prowadzenie skutecznej kampanii wyborczej

- dodał.

Wiceprzewodniczący PO dodał również, że sprawą powinna zająć się komisja śledcza.

Brejza o podsłuchiwaniu Pegasusem: Prokuratura boi się tej sprawy

- W związku z tym komisja śledcza powinna wyjaśnić tę sprawę do cna, ponieważ jesteśmy prawdopodobnie jedynym państwem w Europie Zachodniej, w cywilizacji Unii Europejskiej, w którym rząd wprost podsłuchuje polityków opozycji w czasie kampanii wyborczej, w tym szefa kampanii, co w mojej ocenie podważa wiarygodność wyniku wyborczego - powiedział wiceprzewodniczący PO.

