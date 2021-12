Żaryn pytany o sprawę inwigilacji Brejzy. "Nie odnosimy się do pytań, czy metody są stosowane w Polsce"

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn odniósł się do informacji agencji Associated Press, która podała, że senator Krzysztof Brejza był inwigilowany za pomocą programu Pegasus w czasie kampanii wyborczej w 2019 roku. Był wówczas szefem sztabu KO. "Sugestie, że polskie służby wykorzystują metody pracy operacyjnej do walki politycznej, są nieprawdziwe" - przekazał Onetowi. Dodał jednak: "nie informujemy również czy wobec konkretnych osób były stosowane metody pracy operacyjnej".

4 Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl