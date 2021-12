Brejza o podsłuchiwaniu Pegasusem: "Prokuratura boi się tej sprawy". Wskazuje na ważny wątek dot. TVP

- Potwierdziły się moje przypuszczenia - mówi w rozmowie z Gazeta.pl senator Krzysztof Brejza, odnosząc się do informacji, że za pomocą oprogramowania Pegasus 33 razy zhakowano jego telefon komórkowy. Polityk złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury jeszcze we wrześniu. - Mijają trzy miesiące, a prokuratura ani nie wszczyna, ani nie odmawia śledztwa. Działa jak sparaliżowana. Boi się tej sprawy - mówi senator KO.

