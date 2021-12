Roman Giertych złożył wniosek do Trybunału Karnego w Hadze. Mówi o "zbrodniarzach z obecnego rządu"

Roman Giertych poinformował w czwartek na Facebooku o złożeniu wniosku do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. "Rozpoczęliśmy największy w historii Polski proces przed współczesną 'Norymbergą' jak często jest nazywany MTK" - napisał Giertych.

Roman Giertych: Złożyliśmy wniosek do Hagi

Wniosek złożony do MTK związany jest on z zatrzymywaniem ludzi z powodów politycznych. Dotyczy więc także zatrzymania samego Giertycha. "Badanie inwigilacji nielegalnym oprogramowaniem będzie stanowić oczywistą część tego postępowania" - napisał Giertych na Facebooku.

Jak dodał, chodzi o "pociągnięcie do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za masowe zatrzymywania ludzi z powodów politycznych i wykorzystywanie procedur karnych do walki politycznej z przeciwnikami obecnego rządu". Poinformował również, że do wniosku dołączono opinie profesorów: Jana Barcza, Przemysława Saganka i Artura Nowak-Fara, które potwierdzają zasadność wniosku. "Naukowcy ci są specjalistami z zakresu prawa międzynarodowego o niekwestionowanym autorytecie naukowym i jednoznacznie uznali, że sprawa nadaje się do zbadania przez MTK" - wyjaśnia Roman Giertych.

Roman Giertych złożył wniosek do MTK: Będziemy ten wniosek uzupełniać o kolejne zgłaszające się ofiary

"To, co się dzieje w Polsce, zasługuje na osądzenie międzynarodowe, aby kara za te czyny była przestrogą dla rządzących na całym świecie, że wykorzystywanie narzędzi prawa karnego do zastraszania społeczeństwa i budowania dyktatury kończy się sprawiedliwą i surową karą" - napisał Roman Giertych. "Oby zbrodniarze z obecnego rządu znaleźli się szybko na właściwym dla siebie miejscu, czyli na ławie oskarżonych Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze" - dodał.

Zapowiedział, że na połowę stycznia zaplanowano spotkanie z prokuratorami MTK, które poświęcone będzie dalszym uzupełnieniom wniosków o kolejne zgłaszające się ofiary. Wskazał, że chodzi m.in. o "farmaceutów zatrzymywanych w czasie kampanii wyborczej jako rzekomych sprawców niedoboru leków". Poruszona zostanie również kwestia wykorzystywania programu Pegasus do uzyskiwania informacji o przeciwnikach politycznych oraz służąca do preparowania dowodów mających służyć zatrzymaniom. "Używanie programu Pegasus jest jednym z dowodów na to, że mieliśmy do czynienia z planowymi prześladowaniami przeciwników politycznych" - czytamy we wpisie Romana Giertycha.