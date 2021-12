Terlecki pytany, na co czeka PiS ws. Mejzy. "Na nic, on już i tak nie jest w rządzie"

Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki stwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że Łukasz Mejza "z pewnością nie będzie już w rządzie". Dziennikarze dopytywali Terleckiego "na co jeszcze czekacie", a ten odparł: - No na nic, on już i tak nie jest w rządzie, więc...

Reporterzy przypomnieli jednak, że na razie Mejza przebywa na urlopie. - No to po urlopie - odpowiedział szef klubu PiS.

Wcześniej premier Mateusz Morawiecki powiedział, że decyzje personalne dotyczące wiceministra sportu Łukasza Mejzy zapadną do końca roku.

Urlop od ministerstwa, ale nie od głosowania za "lex TVN"

Wiceminister sportu Łukasz Mejza na początku miesiąca wydał oświadczenie, w którym poinformował, że zawiesza swój udział w pracach resortu oraz wystąpił do marszałkini Sejmu o urlop od wykonywania obowiązków poselskich. Jest to pokłosie publikacji medialnych dotyczących spółek, których w przeszłości był właścicielem.

Zawieszenia udziału w pracach ministerstwa sportu i turystyki do czasu wyjaśnienia sprawy tych doniesień oczekiwał od niego klub PiS. Jednocześnie, mimo urlopu, polityk brał udział w pracach Sejmu. Był obecny i głosował po linii partii rządzącej, gdy debatowano nad "lex TVN".

Rzecznik partii Anita Czerwińska powiedziała, że oświadczenie Mejzy nie zamyka tematu medialnych doniesień, a jego sprawa nie jest bagatelizowana i zostanie wyjaśniona.

Pisma przedprocesowe wysyłane do rodzin chorych dzieci

We wtorek Wirtualna Polska informowała, że do rodzin, które miały być nakłaniane przez przedstawicieli firmy Łukasza Mejzy do terapii komórkami macierzystymi, miały trafić pisma przedprocesowe. Posłanka Nowej Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic zapowiedziała, że zostanie im zapewniona bezpłatna pomoc prawna. W środę podczas konferencji prasowej posłanka opowiedziała o szczegółach maili.

Z relacji posłanki wynika, że matka jednego z dzieci dowiedziała się z maila, że materiał WP.pl zawiera nieprawdę i szkodzi imieniu Mejzy, a ona udostępniając te materiały i pisząc posty o swojej sytuacji, również kłamie na temat Mejzy i jego działalności.

Pełnomocnik urlopującego się wiceministra miał zażądać usunięcia postów, na podstawie których dziennikarze napisali swój pierwszy artykuł. - Czyli nakazano pani, żeby usunęła wszystkie informacje o tym, co firma pana Mejzy chciała zrobić jej i jej dziecku - chciała wydobyć 1 mln 200 tys. zł na leczenie jej śmiertelnie chorego dziecka - zaznaczała posłanka Lewicy.