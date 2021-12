Zobacz wideo Jak wygląda sytuacja migrantów na granicy? Pytamy prof. Wiącka

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką złożyli życzenia żołnierzom Wojska Polskiego, funkcjonariuszom Straży Granicznej, policji i strażakom. Podczas świątecznego spotkania w miejscowości Kodeń w województwie lubelskim podziękowali im za służbę na polsko-białoruskiej granicy, a także w innych miejscach. Później Para Prezydencka złożyła kwiaty przy Pomniku 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Kodniu na Lubelszczyźnie.

Kodeń. Para Prezydencka wzięła udział w Wigilii Mundurowej

- Myślę, że jestem wyrazicielką zdania wielu Polek i Polaków, którzy z szacunkiem podchodzą do państwa służby i pracy, i są w pełni uznania do państwa. Proszę wierzyć, że mają państwo wsparcie w większej części naszego społeczeństwa - mówiła we wtorek Agata Kornhauser-Duda, jak cytuje Wirtualna Polska.

- Święta narodzenia Pańskiego w tradycji chrześcijańskiej symbolizują nowe życie i odrodzenie. Jest to czas przepełniony miłością, ciepłem i dobrem. Dziękując państwu za waszą służbę, chciałabym podziękować jeszcze za jedno: przede wszystkim za państwa bardzo dobre serce i za to, że wspierają państwo lokalne społeczności, czy to pracując w polskich kontyngentach wojskowych, czy będąc na polskiej granicy - powiedziała. Pierwsza dama życzyła żołnierzom także wsparcia oraz zdrowych, spokojnych świąt wraz z bliskimi.

Para Prezydencka spotkała się z mieszkańcami Kodnia

Prezydent i Pierwsza Dama spotkali się także z mieszkańcami Kodnia oraz złożyli wieniec przed Pomnikiem 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Następnie udali się na granicę, by złożyć życzenia i porozmawiać z funkcjonariuszami patrolującymi dziś granicę polsko-białoruską w terenie.

Grupa Granica podkreśla: Tragedia migrantów trwa

Grupa Granica w swoich mediach społecznościowych podkreśla, że sytuacja na Podlasiu "jest nadal dramatyczna", a tragedia migrantek i migrantów "wciąż trwa".

"Dziś [21 grudnia - red.] i w kolejnych dniach temperatura na Podlasiu spadnie w nocy poniżej 10 stopni Celsjusza. Mimo to poza oddolnymi działaniami wolontariuszek i mieszkańców na horyzoncie wciąż nie widać żadnego systemowego wyjścia z tej dramatycznej sytuacji" - czytamy w mediach społecznościowych organizacji.

Między 1 a 17 grudnia o pomoc do Grupy Granica zwróciło się co najmniej 311 osób, wśród których było przynajmniej 11 dzieci. Zgłoszono także zaginięcie 11 osób.

"Mogłoby się wydawać, że wraz z nadejściem zimy sytuacja na granicy się ustabilizowała. Tak jednak nie jest: kobiety, dzieci i mężczyźni wciąż są w lesie. Zwracamy uwagę, że nasze statystyki wskazują tylko na przybliżoną skalę tego kryzysu i nie są jego szczegółowym odzwierciedleniem. Innymi słowy: migrantów i migrantek, dzieci i osób zaginionych w polsko-białoruskim lesie jest znacznie więcej" - pisze organizacja.