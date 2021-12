Donald Tusk znów literacko. Przypomniał grecki mit o Pegazie. "To nie groźba"

Zobacz wideo Pytamy posła Cymańskiego o użycie Pegasusa wobec Giertycha i Wrzosek

Agencja Associated Press podała w poniedziałek wieczorem, że prawnik Roman Giertych i prokuratorka Ewa Wrzosek byli inwigilowani za pomocą systemu szpiegowskiego Pegasus. To wojskowe oprogramowanie stworzone przez izraelską firmę, które sprawia, że telefon komórkowy staje się urządzeniem podsłuchowym. Sprawę ujawniło Citizen Lab - organizacja zajmująca się bezpieczeństwem w sieci, która działa przy Uniwersytecie w Toronto.

Donald Tusk zareagował na te informacje na Twitterze. "Pegaz (Pegasus) miał wynieść na Olimp swojego jeźdźca, ale Zeus strącił gościa w otchłań i przejął Pegaza" - napisał we wtorek szef Platformy Obywatelskiej. "Wyjaśniam - tak na wszelki wypadek - że to jeden z mitów greckich, a nie groźba" - podkreślił Tusk, nawiązując do swojego niedzielnego przemówienia na warszawskim proteście przeciwko "lex TVN".

Tusk posłużył się wtedy fragmentem wiersza Czesława Miłosza pt. "Który skrzywdziłeś". Noblista kończył swój utwór słowami: "Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta. Możesz go zabić - narodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy i sznur i gałąź pod ciężarem zgięta". Przewodniczący PO zaadresował treść wiersza do prezydenta Andrzeja Dudy i "jego mocodawcy".

Politycy Prawa i Sprawiedliwości odebrali cytat jako groźbę. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że podczas protestu "pan Tusk niestety zachowywał się bardzo agresywnie, zalał Polskę falą hejtu, agresji, nienawiści". - Mówił de facto o wieszaniu, czyli posługiwał się językiem, który niedawno radykałowie stosowali wobec pana ministra Niedzielskiego. Teraz lider PO posługuje się tym samym językiem. Niczego nie zmienia fakt, że to słowa z Miłosza - powiedział Morawiecki w poniedziałek na spotkaniu z dziennikarzami.