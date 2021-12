Sondaż: Opozycja nie jest gotowa do przejęcia władzy. "Psychologiczne zwycięstwo PiS"

W ostatnim czasie pojawiło kilka sondaży, w których uwidaczniał się spadek poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. W drugiej połowie listopada i początkiem opisywaliśmy siedem nowych badań potwierdzających tę tendencję. Poniedziałkowy sondaż przeprowadzony dla "Rzeczpospolitej" pokazał, że opozycja ma potencjał do stworzenia rządu po najbliższych wyborach.

We wtorek na łamach "Rz" ukazał się kolejny sondaż IBRiS, z którego wynika, że zdecydowana większość badanych uważa, że opozycja nie jest gotowa na przejęcie władzy. Takiego zdania jest aż 63,6 proc. respondentów.

Odmiennego zdania jest 25 proc. Polaków, w tym część elektoratu partii opozycyjnych. "To wielkie psychologiczne zwycięstwo PiS" - pisze "Rzeczpospolita".

Jak pisze "Rz", wyniki te świadczą o tym, że "duża część wyborców opozycji nie wierzy w jej siłę sprawczą i umiejętności negocjacyjne". Wśród zwolenników PiS w gotowość opozycji do przejęcia władzy wierzy zaledwie 3 proc. badanych. 43. proc wyborców partii opozycyjnych wierzy w gotowość do przejęcia władzy przez KO, PSL, Polskę 2050 i Lewicę. 51 proc. uważa odwrotnie.

Zdaniem "Rz" powodem, dla którego nawet wyborcy deklarujący chęć głosowania na opozycję nie uważają jej za gotową do przejęcia władzy "jest brak odpowiedzi na pytanie o sojusze przed wyborami i po nich".

Sondaż poparcia dla partii politycznych. PiS liderem

Według najnowszego sondażu IBRiS przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej", gdyby wybory odbyły się w najbliższym czasie, PiS mogłoby liczyć na 30,8 proc. głosów. Ten wynik pokazuje spadek poparcia, lecz nadal daje partii Jarosława Kaczyńskiego pozycję lidera.

Na drugim miejscu ze wzrostem o 3 pkt proc. w stosunku do listopada znalazła się Koalicja Obywatelska. Na to ugrupowanie głos oddałoby 24,1 proc. respondentów. PSL-KP po raz drugi od listopada znalazła się powyżej progu wyborczego z wynikiem 5,9 proc. głosów. Jeśli PSL weszłoby do Sejmu, to opozycja miałaby większe szanse na stworzenie rządu niż PiS.

Największy spadek poparcia odnotowała Polska 2050 Szymona Hołowni - 10 proc. głosów. Lewica mogłaby liczyć na poparcie 8 proc. wyborców, a Konfederacja - 6 proc.