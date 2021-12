Ponad 50 proc. Polaków uważa, że Andrzej Duda powinien zawetować "lex TVN" [SONDAŻ]

W poniedziałek 20 grudnia do Andrzeja Dudy dotarła nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji "lex TVN". Prezydent ma trzy tygodnie na podjęcie decyzji, co dalej z nią zrobić. Może ją podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Z ustaleń Gazeta.pl wynika, że nowelizacja zostanie przesłana do TK, w kuluarach krążą też plotki, że ceną za podpis pod dokumentem ma być głowa prezesa TVP Jacka Kurskiego. Co zdaniem Polaków powinien zrobić prezydent?

REKLAMA

Zobacz wideo Co zrobi Andrzej Duda w sprawie Lex TVN? Pytamy posłankę Srokę

"Lex TVN". Co na temat ustawy medialnej sądzą Polacy? [SONDAŻ]

Pracownia United Surveys przeprowadziła dla Wirtualnej Polski sondaż, w którym zapytano Polaków m.in. o to, jaki jest ich stosunek do ustawy "lex TVN". Opinię "zdecydowanie pozytywną" wyraziło 14,1 proc. ankietowanych, natomiast "raczej pozytywną" - 11,5 proc. Przychylnie ustawę ocenia więc łącznie 25,6 proc. respondentów.

Największy odsetek, bo aż 48,1 proc. badanych ma "zdecydowanie negatywny" stosunek do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, z kolei "raczej negatywny" - 8,6 proc. Łącznie 56,7 proc. ankietowanych ma negatywną opinię o "lex TVN". Pozostałych 17,8 proc. to osoby, które nie mają zdania w tej kwestii.

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Tajfun Rai uderzył w Filipiny. Nie żyje co najmniej 75 osób [ZDJĘCIA]

"Czy uważasz, że przegłosowana ustawa zagraża czy też nie zagraża wolności mediów w Polsce?" - to kolejne pytanie, na które odpowiedzieli ankietowani. Według 41,4 proc. Polaków nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji zdecydowanie stanowi zagrożenie dla wolności mediów w Polsce, natomiast odpowiedź "raczej zagraża" wybrało kolejnych 12,3 proc. Łącznie 53,7 proc. odczuwa więc niepokój w związku ze zmianami, które niesie za sobą projekt.

Zdaniem 14 proc. respondentów "lex TVN" "zdecydowanie nie zagraża" wolności mediów w Polsce, a 15,3 proc. - "raczej nie zagraża", co łącznie daje 29,3 proc. badanych. Pozostałych 17 proc. to osoby niezdecydowane.

Sondaż. Co z "lex TVN" powinien zrobić Andrzej Duda?

Ostatnie pytanie w sondażu United Surveys dla WP dotyczyło tego, jaką decyzję powinien podjąć prezydent Andrzej Duda w sprawie "lex TVN". Według 19,7 proc. badanych powinien on podpisać ustawę. Z kolei zdaniem ponad połowy, bo 50,7 proc. "lex TVN" powinien zostać zawetowany przez prezydenta. Według 12,5 proc. osób ustawa powinna trafić do Trybunału Konstytucyjnego, 17 proc. nie ma zdania na ten temat.

Badanie pracowni United Surveys dla Wirtualnej polski zostało przeprowadzone 20 grudnia 2021 roku. Wykonano je metodą CATI na próbie 1000 pełnoletnich osób.

Duda odeśle "lex TVN" do TK? Pretekstem ma być poprawka Konfederacji

"Lex TVN". A co, jeśli podpisze?

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji nazywana "lex TVN" zakazuje posiadania udziałów większościowych w polskich mediach kapitałowi, który pochodzi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przepisy uderzą w stację TVN, której właścicielem jest amerykański koncern Discovery. W piątek Sejm niespodziewanie przyjął projekt nowelizacji, a w poniedziałek trafił on do prezydenta Andrzeja Dudy, który ma 21 dni na podjęcie dalszych decyzji.

Na razie nie ma pewności, co z ustawą zrobi prezydent. Co się stanie, jeśli jednak zdecyduje się na podpisanie "lex TVN"? Stacja będzie musiała znaleźć większościowego udziałowca. To, kto nim zostanie, będzie przekładało się na wolność i niezależność działania dziennikarzy (bądź ich brak), a także "będzie szansą dla PiS do wywierania wpływu na to, co jest, a jeszcze bardziej - na to, czego nie będzie na antenie TVN" - komentował w rozmowie z Gazeta.pl Andrzej Krajewski z Towarzystwa Dziennikarskiego. Całą rozmowę z ekspertem znajdziecie poniżej:

Ekspert wyjaśnia skutki "lex tvn". "Discovery utraci władzę"