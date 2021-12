Duda odeśle "lex TVN" do TK? Pretekstem poprawka Konfederacji. "Nie ma intencji, by zakopać ustawę"

W poniedziałek zaczął naliczać się 21-dniowy okres, w którym Andrzej Duda ma podjąć decyzję ws. nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, czyli tzw. lex TVN. Kolejne nieoficjalne doniesienia wskazują, że prezydent Andrzej Duda odeślę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Jak podaje "Rzeczpospolita", pretekstem może być wprowadzona w sierpniu przez Konfederację poprawka. Zgodnie z nią członków KRRiT ma wybierać prezydent za zgodą Sejmu i Senatu. Obecnie Rada wybierana odpowiednio przez Sejm, Senat i prezydenta. W zamyśle poprawka miała odpolitycznić KRRiT.

Co z "lex TVN"? Nieoficjalne doniesienia: Andrzej Duda odeśle ustawę do TK

"Rzeczpospolita" wskazuje, że już prawnicy Senatu ocenili, iż poprawka jest niekonstytucyjna, bo tryb wyboru członków KRRiT określa konstytucja i nie można go zmienić ustawą. Ponadto miała zostać dodana w wadliwym trybie (w trzecim czytaniu). Tym Andrzej Duda ma uzasadnić swoją decyzję o odesłaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. - Nie ma u nas intencji, by zakopać tę ustawę, ale raczej, by weszła ona w życie. Przez wiele tygodni pisano, że ma ona od czegoś odwracać uwagę, coś przykryć. To nieprawda. Od początku przewidywaliśmy, że projekt wejdzie w życie - mówi dziennikowi jeden z polityków Zjednoczonej Prawicy. Może więc dojść do tego - czytamy na łamach "Rz" - że TK zaakceptuje ustawę, uchylając tylko poprawkę Konfederacji.

"Lex TVN" już na biurku prezydenta. Co zrobi Andrzej Duda? Są nieoficjalne ustalenia

Jak informowaliśmy w poniedziałek, z ustaleń Gazeta.pl wynika, że Centrala Prawa i Sprawiedliwości ma nadzieję, że prezydent wyśle nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego. W kuluarach krążą jednak także plotki, że ceną Dudy za podpis pod dokumentem będzie głowa prezesa TVP Jacka Kurskiego.

Również Wirtualna Polska nieoficjalnie podawała, że Andrzej Duda nie podpisze nowelizacji ustawy medialnej w kształcie uchwalonym przez PiS. Źródła związane z Pałacem Prezydenckim przekazały, że polityk planuje skierować "lex TVN" do Trybunału Konstytucyjnego.

- Podpis pod ustawą w obecnym stanie de facto nie wchodzi w grę, dlatego że przeszła poprawka Konfederacji, która odbiera prezydentowi konstytucyjne uprawnienie do mianowania dwóch członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Na to zgody prezydenta nie będzie - powiedział WP jeden z doradców Andrzeja Dudy.

Lewica ma plan na wypadek podpisu pod "lex TVN". "Wniosek o delegalizację PiS"

Sejm odrzucił senackie weto ws. nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

W piątek Sejm odrzucił uchwałę Senatu w sprawie nowelizacji ustawy medialnej. "Lex TVN" zakazuje posiadania udziałów większościowych w polskich mediach kapitałowi pochodzącymi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to stacji TVN, która należy do amerykańskiego Discovery. Ustawa wymusiłaby zatem na Amerykanach, by sprzedali większościowy pakiet akcji w TVN. W niedzielę w miastach Polacy wyszli na ulice, aby wyrazić swój sprzeciw wobec "lex TVN" i wyrazić poparcie dla wolnych mediów. Największa demonstracja pod hasłem "Veto! Wolne media, wolni ludzie, wolna Polska!" odbyła się przed Pałacem Prezydenckim.