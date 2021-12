Sprawa Sławomira Nowaka. Prokuratura ma gotowy akt oskarżenia

Sprawę byłego ministra transportu prowadzi Delegatura Centralna Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku i Prokuratura Okręgowa w Warszawie, wspólnie z prokuratorami Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej w Kijowie oraz Narodowym Antykorupcyjnym Biurem Ukrainy.

REKLAMA

"Prokuratura ma gotowy akt oskarżenia wobec byłego ministra transportu w rządzie PO Sławomira Nowaka. Wyśle go do sądu dziś lub jutro" - napisał we wtorek na Twitterze dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski.

W śledztwie Sławomir Nowak usłyszał 17 zarzutów, w tym m.in. przyjęcia 6,5 mln złotych korzyści majątkowych, płatnej protekcji i prania brudnych pieniędzy.

Zobacz wideo Jak wyglądają stosunki polsko-ukraińskie? Tusk: Kaczyński zdradził Ukrainę

17 zarzutów dla Sławomira Nowaka. Co prokuratura zarzuca politykowi?

W czasie, gdy pełnił funkcję szefa Ukrawtodoru w latach 2016-2019, miał m.in. dopuścić się korupcji i przyjmować dobra majątkowe w zamian za wpływanie na przebieg postępowań przetargowych dotyczących remontów i budowy dróg na Ukrainie. Ukrawtodor jest ukraińskim odpowiednikiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Więcej najnowszych informacji z kraju przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Były minister transportu miał najpierw założyć, a następnie kierować grupą przestępczą. "Grupa składała się z sześciu osób. Kierował nią Sławomir N." - informowała prokuratura. "Zabezpieczono majątek o wartości czterech mln zł. Były to m.in. nieruchomości, dzieła sztuki, luksusowy samochód marki Range Rover" - dodano.

Straż Graniczna wykorzysta samochód Sławomira Nowaka. To decyzja prokuratury

W połowie tego roku prokuratura ujawniła część dowodów. Na przedmiotach służących do spinania i przechowywania pieniędzy ujawniono materiał genetyczny Nowaka. Polityk nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.

W sierpniu 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie zdecydował, że podejrzany pozostanie na wolności i odzyska milion złotych, które wpłacono w ramach poręczenia majątkowego. Decyzja jest ostateczna, prokuraturze nie przysługuje od niej odwołanie.