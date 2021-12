Nieoficjalnie: Jarosław Kaczyński pozostanie w rządzie. Ma łagodzić spór między Morawieckim i Ziobrą

Jarosław Kaczyński został powołany na stanowisko wicepremiera 6 października 2020 roku. Polityk wykonuje zadania przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. Już w październiku prezes PiS mówił w RMF FM, że do rządu wszedł "z pewnymi zadaniami" i "one są na końcu drogi". - Jeżeli je wykonam, to mój pobyt w rządzie nie będzie miał jakiegoś wielkiego sensu. Ktoś może mnie zastąpić. W partii jest bardzo dużo do zrobienia - mówił.

REKLAMA

Zobacz wideo Co zrobi Andrzej Duda w sprawie Lex TVN? Pytamy posłankę Srokę

Jarosław Kaczyński ma pozostać w rządzie

Zwieńczeniem prac Kaczyńskiego w rządzie miała być ustawa o obronie ojczyzny, której projekt znajduje się w konsultacjach społecznych.

- Także ze względów wizerunkowych odejście wicepremiera ds. bezpieczeństwa w obecnej sytuacji geopolitycznej byłoby nietrafione - mówi RMF FM jeden ze współpracowników wicepremiera. Chodzi o manewry wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą, a także o sytuację na polsko-białoruskiej granicy.

Kaczyński z nagrodą "GP". "Za romans z Polską". Albo za bezpieczeństwo

RMF FM podaje, że w nieoficjalnych rozmowach pojawiają się inne powodu. Według stacji Kaczyński jest potrzebny w rządzie z powodu napięć między Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą. Zwolennicy premiera mają uważać, że Solidarna Polska sabotuje ich działania i to właśnie Ziobro nie pozwala na osiągnięcie porozumienia z Brukselą ws. praworządności. Przez ten konflikt Polska wciąż ma zamrożone środki w ramach Funduszu Odbudowy. Do tego dochodzi podważanie przez Solidarną Polskę polityki rządu dot. szczepień.

Kłopoty partii Kaczyńskiego. PiS wyprzedza KO zaledwie o dwa punkty proc. [SONDAŻ]