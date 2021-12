Co z dymisją Łukasza Mejzy? Podczas uroczystego otwarcia tunelu pod Ursynowem w Warszawie jeden z dziennikarzy zapytał o to szefa rządu. Mateusz Morawiecki do sprawy odniósł się zwięźle.

3 Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl