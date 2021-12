"Lex TVN". Ambasadorowie: Kolejny krok w oddalaniu Polski od świata Zachodu. Cofamy się o 30 lat

W piątek Sejm odrzucił uchwałę Senatu w sprawie nowelizacji ustawy medialnej. "Lex TVN" zakazuje posiadania udziałów większościowych w polskich mediach kapitałowi pochodzącymi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to stacji TVN, która należy do amerykańskiego Discovery. Ustawa wymusiłaby zatem na Amerykanach, by sprzedali większościowy pakiet akcji w TVN.

Tuż po głosowaniu w sieci natychmiast pojawiło się wiele komentarzy, w tym między innymi Bixa Aliu, chargé d'affaires USA w Polsce. Do sprawy odniósł się także Departament Stanu USA i Komisja Europejska.

Swoje stanowisko w tej sprawie przekazali w sobotę również byli ambasadorowie RP, zrzeszeni w Konferencji Ambasadorów RP.

"Lex TVN" oświadczenie ambasadorów RP

"W trybie nagłym przegłosowano w Sejmie ustawę, której jedynym celem jest wyeliminowanie niezależnej stacji TVN z polskiego rynku. To najbardziej jaskrawy przykład dążenia do ograniczenia pluralizmu mediów i wolności wypowiedzi przez PiS" - czytamy w oświadczeniu.

Autorzy przypominają, że "trzecim z postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z sierpnia 1980 roku było przestrzeganie zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa i wolności prasy".

Zagraniczne media o "lex TVN": "Antyamerykańskie prawo medialne"

"Po 30 latach od odzyskania suwerenności, w Polsce rządzonej przez Prawo i Sprawiedliwość postulat ten jest znów aktualny. (...) W rzeczywistości wolność ta jest coraz bardziej ograniczana, krok po kroku odbiera się obywatelom prawo do rzetelnej i prawdziwej informacji" - piszą dalej ambasadorowie.

"Droga prowadzi do Moskwy i Mińska"

"Polska wciąż pozostaje, przynajmniej formalnie, częścią cywilizacji Zachodu. Jest członkiem Unii Europejskiej, w której prawo do pluralizmu mediów i wolności wypowiedzi jest zagwarantowane w traktatach od początku jej istnienia. Jest bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, gdzie pierwsza poprawka do Konstytucji jest jednym z oczywistych elementów ustroju państwa" - czytamy.

Jak zaznaczają, "nawet Donaldowi Trumpowi - niezależnie od tego, jak bardzo był przez media krytykowany i jak bardzo ich nie znosił - nie przyszło do głowy, by kwestionować ich wolność."

"Lex TVN". Podpis Dudy w zamian za "głowę" Jacka Kurskiego?

W ocenie ambasadorów wzorem dla obecnie rządzących są "Budapeszt i Ankara, a droga prowadzi (niezależnie od uprawianej propagandy) do Moskwy i Mińska".

"Zawłaszczanie mediów i atak na TVN to, po dewastacji systemu prawnego, kolejny krok w oddalaniu Polski od świata zachodniej demokracji, do którego chciała dołączyć Polskę 'Solidarność'. Po czterdziestu latach od ogólnopolskiego strajku 'Solidarności' znów mamy rząd, który okłamuje społeczeństwo, łamie konstytucję i nie jest wiarygodnym partnerem dla demokratycznych państw i ich społeczeństw. Efektem działań obecnego rządu, wiodących do budowy państwa autorytarnego, będzie cofnięcie nas do punktu, z którego 30 lat temu rozpoczynaliśmy tworzenie niepodległego państwa" - kończą przedstawiciele Konferencji Ambasadorów RP.

W skład grupy sygnatariuszy wchodzą m.in. Tadeusz Diem, były ambasador RP w Kanadzie, wiceminister edukacji narodowej oraz obrony narodowej, Marek Artur Grela, były ambasador RP przy Unii Europejskiej, wiceminister spraw zagranicznych, Ryszard Schnepf, były ambasador RP w Urugwaju, Kostaryce, Hiszpanii i USA oraz Barbara Tuge-Erecińska, była ambasadorka RP w Szwecji, Danii, Wielkiej Brytanii i na Cyprze.

"Lex TVN" w niedzielę protesty w całym kraju

W niedzielę po południu w wielu miastach zaplanowano manifestacje w obronie TVN i innych wolnych mediów. Główny protest odbędzie się w Warszawie pod hasłem "Wolne media, wolni ludzie, wolna Polska" o godzinie 19 na Krakowskim Przedmieściu przed Pałacem Prezydenckim.

