Antyszczepionkowy napis na płocie posłanki PO. "Dramatyczna akcja". Borys Budka reaguje

O zdarzeniu, do którego doszło w czwartek po godz. 20:00, poinformowała Dorota Niedziela za pośrednictwem Facebooka. Załączyła również zdjęcia, z których wynika, że ktoś napisał na jej płocie "Tu mieszka zdrajca. Stop segregacji sanitarnej i szczepieniom Polski", a na elewacji domu namalował znak Polski Walczącej.

"Kochani, jeśli ktoś widział sprawcę, który próbuje mnie przestraszyć i zniszczył elewacje i płot mojego domu, proszę piszcie! To niedopuszczalne właśnie zawiadomiłam policj" - napisała posłanka i wiceprzewodnicząca PO. Jak dodała, "niestety to musiał być ktoś miejscowy".

Dorota Niedziela: Jestem wstrząśnięta. Mocny wpis Borysa Budki

W rozmowie z polsatnews.pl Dorota Niedziela przekazała, że policjanci zrobili oględziny, sprowadzili technika, spisali protokół i zabezpieczyli monitoring sklepu, który znajduje się naprzeciwko jej domu. Na razie nie wiadomo, kto jest autorem napisów.

- Jestem wstrząśnięta. Nie pamiętam, żeby ktoś tak napastował posła. To jest dla mnie dramatyczna akcja. Można się załamać nad tym, co się dzieje i do czego dochodzi - podkreśliła w rozmowie z polsatnews.pl.

Do sprawy odniósł się także Borys Budka. "Antyszczepionkowi terroryści zniszczyli ogrodzenie posłanki Doroty Niedzieli. Niczym nieuzasadniona agresja i wandalizm, za które współodpowiedzialność ponoszą ludzie pokroju [Anny Marii - red.] Siarkowskiej, [Janusza - red.] Kowalskiego czy posłowie Konfederacji. Sprawcy muszą zostać ustaleni i ukarani" - stwierdził pose Platformy Obywatelskiej.

