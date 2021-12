Sejm odrzucił w piątek wrześniową uchwałę Senatu w sprawie nowelizacji ustawy medialnej. "Lex TVN" zakazuje posiadania udziałów większościowych w polskich mediach kapitałowi pochodzącymi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to stacji TVN, która należy do amerykańskiego Discovery. Ustawa wymusiłaby zatem na Amerykanach, by sprzedali większościowy pakiet akcji w TVN.

REKLAMA

Decyzję w sprawie dalszych losów ustawy podejmie teraz prezydent Andrzej Duda.

Więcej najnowszych informacji ws. "lex TVN" przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Duda: Prezydent konstytucyjnie ma różne możliwości

- Ta ustawa najpierw musi trafić, jak to mówimy, na biurko prezydenta, czyli musi zostać przesłana. Jeszcze nie została przesłana, nie mam takiej informacji, żeby trafiła do Kancelarii Prezydenta. Będzie oczywiście poddana przez nas analizie, odpowiednia decyzja zostanie podjęta - przekazał prezydent w piątek w rozmowie z dziennikarzami.

Zobacz wideo Kapitulacja ws. TVN24? Śmiszek: W państwie PiS nic nie dzieje się przez przypadek

- Prezydent konstytucyjnie ma różne możliwości. Może każdą ustawę podpisać, to jest prerogatywa prezydencka, może skierować do ponownego rozpoznania w Sejmie, co się nazywa wetem prezydenckim. Może także skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli będzie miał wątpliwości co do zgodności jej postanowień z Konstytucją - wyliczał Andrzej Duda.

Jak podkreślił, "tych możliwości jest kilka" i "bardzo dokładnie zbada z tego punktu widzenia tę propozycję legislacyjną, którą uchwalił parlament".

Ustalenia Gazeta.pl: PiS liczy, że Duda wyśle ustawę do TK

Jak ustalił dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek, centrala Prawa i Sprawiedliwości ma nadzieję, że prezydent wyśle "lex TVN" do Trybunału Konstytucyjnego.

W ten sposób "umyłby ręce" od tej ustawy. A to oznaczałoby - w zależności od decyzji PiS - odroczony podpis bądź "zamrożenie" ustawy w TK. Wcześniej Duda i jego współpracownicy wskazywali, że można się spodziewać weta.

- Na mur-beton, to my nic nie wiemy - mówiła Jackowi Gądkowi osoba z poselskich szeregów PiS pytana o decyzję Andrzeja Dudy.

Sejm odrzucił weto Senatu ws. "lex TVN". Komentarze: "Mają co przykrywać"

Jarosław Kaczyński, odnosząc się - jeszcze we wrześniu - do sugestii Andrzeja Dudy o zawetowaniu nowelizacji, stwierdził, że prezydent "to nie jest osoba, której nie można przekonać".

Podpis Dudy za głowę Kurskiego?

Z ustaleń "Polityki" wynika, że w kuluarach krąży "atrakcyjna medialnie plotka, że ceną Dudy za podpis pod 'lex TVN' będzie głowa prezesa TVP Jacka Kurskiego". Do tej pory jednak informacji nie udało się potwierdzić. Nie wiadomo nawet, czy toczyły się jakieś rozmowy PiS z Dudą o "lex TVN", czy też prezydent został zaskoczony decyzją Sejmu jak szeregowi obserwatorzy tej sprawy.

Mój rozmówca z PiS jest przekonany, że Duda jest "dogadany" i nie zawetuje ustawy, a protesty Amerykanów (USA ustami szefa warszawskiej placówki wyraziły "skrajne rozczarowanie" decyzją Sejmu, i mają nadzieję, że prezydent "będzie działać zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, aby wykorzystać swoje przywództwo do ochrony wolności słowa i działalności gospodarczej") zostaną zignorowane

- pisze Wojciech Szacki. Dziennikarz zauważa również, że Duda przed kilkoma miesiącami mówił, że zagwarantuje, że Polska będzie dotrzymywała zobowiązań sojuszniczych, w tym dotyczących swobody działalności gospodarczej. O planowanym wecie mówili też ministrowie prezydenta. Dziś Duda unika jakichkolwiek deklaracji.

W marcu 2020 roku prezes TVP oddał się do dyspozycji prezydenta Andrzeja Dudy, który miał według mediów lobbować za usunięciem go z tego stanowiska, a w zamian podpisać ustawę gwarantującą blisko dwa miliardy złotych mediom publicznym, do czego ostatecznie doszło. Po odwołaniu Kurski wciąż był blisko kierownictwa telewizji, pełniąc rolę doradcy zarządu TVP. Pełniącym obowiązki prezesa został Maciej Łopiński.

W lipcu 2020 roku Rada Mediów Narodowych ponownie wybrała Kurskiego na prezesa TVP.

Kurski znów prezesem TVP. "Kaczyński pokazuje Dudzie gest Lichockiej"

"Lex TVN". O to chodzi w projekcie?

"Lex TVN" zakazuje posiadania udziałów większościowych w polskich mediach kapitałowi pochodzącymi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego nawet poprzez swoje spółki zależne zarejestrowane w EOG. Ustawa zmuszałaby amerykański koncern Discovery - właściciela holenderskiej spółki Polish Television Holding, do której należy stacja TVN - do sprzedaży części udziałów. Dziś to właśnie ta konstrukcja - kontrola nad TVN spółki zarejestrowanej na terenie EOG, a nie bezpośrednio przez amerykańskie Discovery - pozwala na działanie stacji TVN (choć kilka miesięcy temu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji miała co do tego wątpliwości).

Więcej informacji o przyjęciu "lex TVN" znajdziesz w materiałach poniżej: