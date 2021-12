Prokuratura wszczęła śledztwo ws. dezercji polskiego żołnierza na Białoruś. Możliwy list gończy

Prokuratura Rejonowa Białystok-Północ wszczęła śledztwo w sprawie dezercji polskiego żołnierza na Białoruś. Do tej pory śledczym nie udało się ustalić, gdzie przebywa mężczyna. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura nie wyklucza wydania za Emilem C. listu gończego.

4 Fot. plut. Bartosz Grądkowski/15.BZ Otwórz galerię Na Gazeta.pl