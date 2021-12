Duda ma podjąć decyzję ws. "lex TVN". Tusk: Nie mamy prezydenta, będzie czekał na polecenia Kaczyńskiego

Sejm w piątek odrzucił uchwałę Senatu w sprawie nowelizacji ustawy medialnej, tzw. lex TVN. Za odrzuceniem senackiego weta głosowało 225 posłów Prawa i Sprawiedliwości, trzech Kukiz'15 i jeden niezrzeszony - Łukasz Mejza.

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji zakazuje posiadania udziałów większościowych w polskich mediach kapitałowi pochodzącymi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy między innymi stacji TVN, która należy do amerykańskiego DISCOVERY.

- Przestrzegałem przed takim scenariuszem, było dla mnie oczywiste, że dla PiS-u i prezesa Kaczyńskiego wolne media są takim samym problemem, jak były, czy ciągle są, wolne sądy, opozycja, konstytucja - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 przewodniczący Donald Tusk.

Sejm odrzucił weto Senatu ws. "lex TVN". Komentarze: "Mają co przykrywać"

- To nie jest czarny dzień polskiej demokracji, to czarne sześciolecie polskiej demokracji - dodał polityk.

Donald Tusk zaznaczył, że "przecież wiadomo, o co chodzi".

- Tak jak Orlen okazał się fabryką do kupowania niezależnych jeszcze niedawno gazet, tak sprawa TVN ma równie oczywiste podłoże. Przecież nie będę miał gdzie pójść i powiedzieć o tym, co myślę ja i miliony Polaków o sprawach takich jak ta Beaty Szydło, Jacka Kurskiego - komentował, odnosząc się do doniesień medialnych o kulisach działalności TVP oraz doniesień o okolicznościach wypadku byłej premier.

Donald Tusk: Duda poczeka na decyzje z Nowogrodzkiej

Decyzję w sprawie "lex TVN" podejmie teraz prezydent Andrzej Duda, na którego biurko trafi ustawa.

Polska nie ma prezydenta, a pan Andrzej Duda, który abdykował z tej funkcji, zanim został wybrany, będzie czekał, tak czy inaczej, na polecenia Jarosława Kaczyńskiego

- ocenił przewodniczący PO.

Duda o "lex TVN": Ustawa będzie poddana analizie

- On mówi, że jest strażnikiem konstytucji? To tak, jakby strażnik więzienny powiedział, że jest strażnikiem wolności. Rozumiem emocje, to są też moje emocje związane z atakiem na TVN. Nie chciałbym w żadnym wypadku, by ktokolwiek starał się wmówić Polakom, że teraz prezydent Andrzej Duda zastanawia się, jak obronić wolne media i jaką podjąć decyzję. Żadne z tych zdań nie zawiera w sobie grama prawdy - skomentował polityk.

Jak stwierdził Tusk, Duda "poczeka na decyzje, które zapadną na Nowogrodzkiej i przedstawi opinii publicznej to, co usłyszy od swojego zwierzchnika politycznego".

Tusk zapowiada manifestację ws. "lex TVN". "Będę na Krakowskim Przedmieściu"

Przewodniczący PO Donald Tusk w piątkowym wieczornym wpisie na Twitterze zapowiedział, że w niedzielę pojawi się na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie w proteście przeciwko "lex TVN". Jak stwierdził, rządząca w Polsce władza "idzie na wojnę z wolnymi mediami".