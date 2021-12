Po ekspresowym posiedzeniu Sejm odrzucił senackie weto do "lex TVN". Ustawa przyjęta

Zobacz wideo Szadkowska: Zaledwie 26% ankietowanych deklaruje, że chce kupić żywego karpia

W piątek przed godziną 13 posłowie dostali informacje, że zbiera się sejmowa Komisja Kultury, by rozpatrzeć senackie weto do ustawy medialnej nazywanej "lex TVN". Senat zagłosował przeciwko ustawie we wrześniu i od tego czasu Sejm nie zajmował się ustawą.

Na błyskawicznie zwołanej komisji, mimo protestów opozycji, opowiedziano się za odrzuceniem weta Senatu. Tuż po tym Sejm najpierw uzupełnił porządek obrad o głosowanie ws. ustawy, a następnie zagłosował i odrzucił weto Senatu.

Teraz ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta Andrzeja Dudy.

"Lex TVN". Co zrobi Duda?

Zgodnie z założeniami nowelizacji "lex TVN" koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych oraz telewizyjnych mógłby uzyskać podmiot, który ma siedzibę w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie mógłby jednak być zależny od osoby zagranicznej spoza tego obszaru.

W czasie sierpniowego głosowania nad ustawą w Sejmie marszałkini Elżbieta Witek ogłosiła reasumpcję po głosowaniu przegranym przez partię rządzącą ws. odroczenia głosowania. Przedstawiciele kancelarii prezydenta sugerowali wcześniej, że nawet jeśli Sejm przyjmie ustawę, zostanie ona zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

- Mamy wyraźny komunikat, prezydent publicznie powiedział w wywiadzie, dlaczego nie zgadza się z tą propozycją, szef gabinetu też wyraźnie dał sygnał temu, że prezydent ustawy przygotowanej w tej formie nie zaakceptuje - mówił w TVN24 Andrzej Dera minister w kancelarii prezydenta