Zobacz wideo Wiceminister Artur Soboń komentuje wywiad Ziobry dla "Financial Times"

- Prokurator krajowy to teraz jedno z najtrudniejszych stanowisk - słyszymy z otoczenia "ziobrystów". I nie ma się co dziwić.

REKLAMA

W PK roi się od trudnych śledztw z politycznym tłem. Jest choćby to dotyczące Romana Giertycha czy GetBack. Są też śledztwa ws. dzikiej reprywatyzacji i katastrofy smoleńskiej. Ponadto po sześciu latach rządów PiS obóz rządzący jest w dołku i to, czy uda mu się utrzymać u sterów państwa po kolejnych wyborach, jest wielką niewiadomą. A już perspektywa utrzymania samodzielnych rządów jest mglista. Na domiar szef PK - po możliwej utracie władzy przez PiS - może się spodziewać, że kolejna władza będzie chciała go rozliczać.

Więcej informacji z polskiej polityki na stronie głównej Gazeta.pl.

Ziobrze ze Święczkowskim współpracowało się bardzo dobrze, więc wolałby, aby pozostał na stanowisku, niż odchodził na de facto emeryturę do Trybunału Konstytucyjnego. O tym, że Święczkowski - który ze względu na posturę doczekał się pseudonimu "Godzilla" - jest przymierzany na sędziego TK, informowało RMF FM.

Sędzia TK to wybitnie spokojna posada. Kadencja sędziego Trybunału trwa aż 9 lat, więc 51-letni dziś Święczkowski mógłby w TK pozostać do 60. roku życia, a następnie mieć bardzo wysoką emeryturę. Co też ważne: jako sędzia TK miałby immunitet i po ewentualnej utracie władzy przez PiS następcom trudno byłoby go ścigać. Głównym motywem Święczkowskiego, by przestać już być zbrojnym ramieniem Ziobry - jak się dowiadujemy - są jednak powody bardzo prywatne, rodzinne. - I dlatego chce zwolnić - słyszymy. Święczkowski od miesięcy starał się o nominację do TK.

Wedle naszej wiedzy niechętna przejściu Święczkowskiego do Trybunału jest prezes Julia Przyłębska. - Przyłębska chciałaby go zablokować - słyszymy w obozie rządzącym. Aktualna prezes TK obawia się bowiem o to, że Świeczkowski może ją zdominować w TK.

I Przyłębska, i Świeczkowski są bardzo cenni dla obozu PiS. Ale z różnych powodów. Przyłębska nie jest zrywna do pracy, ale jest za to posłuszna i stanowi doskonałe narzędzie - za cenę fruktów w postaci prestiżu, wpływów i stanowisk dla siebie i swojej rodziny. Święczkowski z kolei wykonuje dla Ziobry i całego obozu rządzącego tytaniczną pracę, ma opinię twardego szefa i jest absolutnie lojalny wobec Ziobry.

Słowem: ona jest pieszczoszką, on zbrojnym ramieniem.

Co prawda PiS zgłaszało już inne kandydatury do TK na zwolnione w lipcu przez prof. Leona Kieresa miejsce w Trybunale, ale one upadły. "Ziobryści" upomnieli się wówczas, że teraz to ich kolej na wskazanie kogoś do Trybunału. I ma nim być właśnie Święczkowski.

Tunel pod Ursynowem otworzą za kilka dni. Odbyły się testy bezpieczeństwa

Obsadzenie fotela Prokuratora Krajowego to dla "ziobrystów" jedna z ważniejszych rzeczy. Kto może zastąpić Święczkowskiego? Ma to być prokurator z dużym doświadczeniem, a nie polityk.

Grzegorz Ocieczek - prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku - miał już odmówić Ziobrze. Wśród możliwych kandydatur jest Dariusz Barski, który już w 2007 r. był prokuratorem krajowym, a obecnie jest w stanie spoczynku (na emeryturze), ale od lat znajduje się w bliskim kręgu Ziobry. Naturalne jest także poszukiwanie następcy w kierownictwie PK - a tu zastępcami Święczkowskiego są m.in. Marek Pasionek i Krzysztof Sierak. A także w kierownictwach prokuratur regionalnych, gdzie Ziobro delegował ludzi, do których ma zaufanie.

Święczkowski jest jedną z najmocniej ochranianych w Polsce osób. Także dlatego, że w minionym roku Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko przebywającym w zakładzie karnym przestępcom, którzy mieli planować zabójstwo Święczkowskiego i jego rodziny. Motywem były m.in. zemsta i obawy, że prokurator doprowadzi do kolejnego skazania jednego z osadzonych - tym razem na dożywocie. Sąd ich jednak uniewinnił, uznając, że oskarżenie zostało oparte na mało wiarygodnych zeznaniach.

Sędzia uzasadniał taki wyrok, mówiąc, że "w polskiej historii nie mieliśmy nigdy do czynienia z próbą zabójstwa najważniejszego prokuratora w Polsce. Byłoby to przestępstwo wielkiego kalibru, porównywalne z morderstwem komendanta Marka Papały. Spowodowałoby to prawdziwą wojnę między światem przestępczym a wymiarem sprawiedliwości. A jednym z pierwszych podejrzanych byłby właśnie Grzegorz P., który nie jest szaleńcem, chcącym skupić na sobie zainteresowanie wszystkich służb w kraju". Skazano ich jednak za korumpowanie funkcjonariusza Służby Więziennej.