Pandemia koronawirusa. Zandberg o zaniedbaniach rządu: Honorowe wyjście - dymisja [KOMENTARZE]

Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia, na wniosek posłów opozycji wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podsumował dotychczasowy przebieg walki z pandemią COVID-19. Posłowie opozycji zgodnie zarzucali Ministerstwu Zdrowia: nieskuteczne promowanie szczepień; brak konsekwencji i logiki wprowadzanych obostrzeń; niespójny rządowy przekaz o zapowiadanym wprowadzeniu obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19 wśród nauczycieli.

Toasty i Korwin-Mikke z nogą na stole. Awantura podczas obrad komisji zdrowia

Działania rządu punktował m.in. posłem Michał Szczerba (PO), który zaznaczył, że resort zdrowia opiera się w walce z pandemią na tzw. strategii 3.0 z listopada 2020 roku:

W tym dokumencie nie ma słów Delta, Omikron i szczepienia. To oznacza, że rząd nie ma żadnej aktualnej strategii walki z COVID-19, tymczasem z powodu koronawirusa umiera codziennie ok. 500 Polaków

- powiedział poseł Szczerba, cytowany przez rynekzdrowia.pl.

Krytyczni wobec rządu są także inni posłowie opozycji. "669 zgonów na COVID-19. Ale oczywiście, pandemia nie istnieje, szczepić się nie trzeba i wymagać paszportów zaszczepienia też nie. Rekordy śmiertelności i rekordy bezmyślności - nowe osiągniecie rządu" - napisał Paweł Rabiej na Twitterze.

Zandberg: Można było uratować życie tysięcy ludzi

- Jak się więzło władzę, to trzeba rządzić, a nie bać się cienia pani Sierakowskiej - uważa Adrian Zandberg z partii Razem. Jego zdaniem rząd ma obowiązek chronić życie i zdrowie ludzi. - Jeżeli premier Morawiecki nie ma odwagi podjąć decyzji, o których świetnie wie, że są konieczne, to jest honorowe wyjście - dymisja - podkreślił w rozmowie z portalem Gazeta.pl.

Zdaniem posła gdyby dziś rządziła lewica, sytuacja wyglądałaby inaczej. - My nie kręcimy, mówimy jasno: obowiązek szczepień, wstęp do kina, na mecz, do kościoła - z certyfikatem, więcej pieniędzy na ochronę zdrowia. Można było uratować życie tysięcy ludzi, ale rząd tego nie zrobił. Prawica ponosi za to pełną odpowiedzialność - podkreśił.

Piecha: Dzisiaj niewątpliwie koronawirus powoduje nadmierne zgony

Na zaniedbania w walce z pandemią zwraca także uwagę Bolesław Piecha z PiS, który z zawodu jest lekarzem. - W Polsce codziennie będzie umierało ponad tysiąc osób, bo taka jest demografia. Dzisiaj niewątpliwie koronawirus powoduje nadmierne zgony, to jest związane w jednym sensie z przebiegiem samej choroby, a w drugim względzie - że są zaniedbania dotyczące innych chorób - wskazywał Piecha, cytowany przez TVN24.pl.

Poseł uważa, że "najważniejsze, żeby zmierzyć się z tym, co wiąże się z naszą bierną obroną, jaką jest przyjęcie szczepionki i z wyegzekwowaniem tego przez pracodawców, przez właścicieli różnych punktów usługowych w stosunku do klienta i wreszcie zobowiązania przynajmniej pewnych grup społecznych do szczepień".