Jak wynika z sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24, 68 proc. respondentów uważa, że Łukasz Mejza powinien zostać zdymisjonowany ze stanowiska wiceministra sportu. Przeciwnego zdania jest 19 proc. ankietowanych, a 13 proc. przyznaje, że nie ma zdania w tej sprawie.

"W gruncie rzeczy już jest odwołany, tylko sam się odwołał"

Przypomnijmy, Łukasz Mejza wszedł do rządu 26 października bieżącego roku. Objął stanowisko wiceszefa w przywróconym Ministerstwie Sportu i Turystyki. Szefem resortu został wówczas Kamil Bortniczuk. W piątek 10 grudnia Mejza poinformował, że złożył wniosek o bezpłatny urlop i zawiesza swój udział w pracach ministerstwa. Wystąpił również do marszałkini Sejmu Elżbiety Witek z wnioskiem o urlop z wykonywania obowiązków poselskich. Wiceminister przekazał, że w wolnym czasie będzie walczył o swoje dobre imię. Ma to związek z doniesieniami medialnymi dot. domniemanej działalności polityka w firmie, która za olbrzymie pieniądze miała oferować organizowanie terapii komórkami macierzystymi za granicą.

"Po powzięciu informacji o wątpliwościach natury medycznej i moralnej dotyczących tej terapii, natychmiast wycofałem się z działalności firmy. W związku z tym nie tylko nie odniosłem najmniejszych korzyści majątkowych, ale poniosłem koszty finansowe. Zainwestowane środki potraktowałem jako własne straty" - przekazał w oświadczeniu przesłanym wówczas portalowi Gazeta.pl.

Wciąż jednak nie ma żadnych oficjalnych informacji dotyczących jego dymisji. W poniedziałek wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki stwierdził, że Mejza "w gruncie rzeczy już jest odwołany, tylko sam się odwołał".

Sondaż telefoniczny został zrealizowany przez Kantar w dniach 10-12 grudnia 2021 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 osób powyżej 18. roku życia.