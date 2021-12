- O przyszłości pana ministra Mejzy w rządzie będą decydowały efekty prac organów, które są powołane do tego, by badać te doniesienia medialne, które się pojawiły - stwierdził w rozmowie z TVN24 minister sportu Kamil Bortniczuk. Polityk potwierdził, że wyraził zgodę na bezpłatny urlop dla wiceministra do końca grudnia. Zaznaczył, że nie wie, jakie są dalsze plany Mejzy.

