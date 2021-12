Platforma Obywatelska z nowymi wiceprzewodniczącymi. Dołączają m.in. Kopacz i Arłukowicz

Do tej pory do grona wiceprzewodniczących Platformy Obywatelskiej należeli były lider PO, a obecnie szef klubu KO Borys Budka, były szef MON i były wicepremier Tomasz Siemoniak oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

W sobotę liczba wiceprzewodniczących zwiększyła się do dziesięciu.

Decyzją rady krajowej wiceprzewodniczącymi zostali: europosłowie Bartosz Arłukowicz i Ewa Kopacz, wicemarszałkini Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, parlamentarzyści: Izabela Leszczyna, Dorota Niedziela, Marzena Okła-Drewnowicz, a także Cezary Tomczyk.

Rada krajowa PO. Tusk o "kontroli wyborów"

Lider PO Donald Tusk w trakcie sobotniej rady krajowej w Warszawie zdradził szczegóły planu związanego z kontrolą najbliższych wyborów parlamentarnych. O swoim zamiarze mówił już przed kilkoma miesiącami w trakcie Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie.

- Wyznaczam zadanie dla szefów regionów PO i to zadanie musi być wykonane do końca lutego, jest niezwykle wymagające. To jest zadanie, dzięki któremu przedstawiciel PO będzie bez wyjątku w każdej komisji wyborczej, czy jako przedstawiciel komitetu wyborczego, a jeśli losowanie wykaże, że nie mamy takiego przedstawiciela, to jako mąż zaufania - przekazał przewodniczący partii.

Tusk ogłasza plan kontroli wyborów. "Wyznaczam zadanie dla szefów regionów PO"

- Potraktujcie to bardzo poważnie - dodał. Polityk zaznaczył, że skala przedsięwzięcia będzie spora. Oznacza to, że w samym woj. zachodniopomorskim trzeba będzie wskazać 1123 osoby, w woj. lubuskim 720, a na Śląsku ponad 2700 osób.

Donald Tusk zapowiedział także m.in. organizację siedmiu kongresów, które mają wytyczać "plan na jutro".

Tusk: Dajmy znak, że nikt nie jest samotny. "Chwila ciszy" na radzie krajowej PO

- Będzie to plan PO i środowisk z nami związanych, na ten czas po zwycięstwie, w które głęboko wierzę. Pierwszy kongres poświęcony będzie "odpornej Polsce", nie mówię tylko o odporności na zarazę. Każdy z kongresów odbędzie się w innym województwie - zaznaczył.

Tusk zaapelował jednocześnie do partii opozycyjnych, by "szukać to, co łączy i co jest wspólne". - Zapomnijmy o tym, co może nas dzielić - mówił.